«Залишилась одна з п’яти пухлин», – онкохвора волинянка благає допомогти їй подолати хворобу

Тетяна Куценко розповіла про результати лікування за сім місяців.



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“Напишу коротко - 6 курс починаю. Аналізи допустимі до курсу. Хоча лейкоцити низькуваті, мають бути не менше 2, а в мене 2.2, це все дія Ібрансу, зате гемоглобін високий це добре, онкомаркери взагалі впали. Так що це для мене приємно, можливо він нарешті здався? Це я про рак…



Наступне КТ буде 20 травня, яке покаже. Молю Бога про повний регрес метастаз і оптимістичний прогноз продовження років мого життя! Але,на жаль, це не буде означати, що він не зможе мене знову пробувати атакувати. Тому мені прийдеться приймати ці курси так, поки як по клінічним дослідженням 30 місяців. Якщо щось піде не так на КТ і покаже ріст пухлини, тоді я поїду одразу на операцію-абляцію печінки, так як пухлина залишилася одна, це можна буде мені зробити.



А так я повертаюся потрохи до звичайного нормального життя, і навіть можу швидко йти-бігати і не хочеться згадувати “те пережите”.



Дякую Вам за те, що живу, за те що продовжуєте мені життя! Благодійні фонди дорослим не допомагають! Закупки



“Ібрансу” державою не буде! Без Вас я ніяк! Все завдяки Вам! Бережи Вас Бог!”, – пише жінка.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкохвора мама двох дівчаток з Волинірозповіла про результати лікування за сім місяців.Про це йдеться на сторінці Tanja Kucenko у facebook.“Напишу коротко - 6 курс починаю. Аналізи допустимі до курсу. Хоча лейкоцити низькуваті, мають бути не менше 2, а в мене 2.2, це все дія Ібрансу, зате гемоглобін високий це добре, онкомаркери взагалі впали. Так що це для мене приємно, можливо він нарешті здався? Це я про рак…Наступне КТ буде 20 травня, яке покаже. Молю Бога про повний регрес метастаз і оптимістичний прогноз продовження років мого життя! Але,на жаль, це не буде означати, що він не зможе мене знову пробувати атакувати. Тому мені прийдеться приймати ці курси так, поки як по клінічним дослідженням 30 місяців. Якщо щось піде не так на КТ і покаже ріст пухлини, тоді я поїду одразу на операцію-абляцію печінки, так як пухлина залишилася одна, це можна буде мені зробити.А так я повертаюся потрохи до звичайного нормального життя, і навіть можу швидко йти-бігати і не хочеться згадувати “те пережите”.Дякую Вам за те, що живу, за те що продовжуєте мені життя! Благодійні фонди дорослим не допомагають! Закупки“Ібрансу” державою не буде! Без Вас я ніяк! Все завдяки Вам! Бережи Вас Бог!”, – пише жінка.РЕКВІЗИТИ

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