У районі на Волині активно будують та ремонтують навчальні заклади. ФОТО

Олексій Безсмертний під час робочої поїздки голови облдержадміністрації Олександра Савченка у Турійський район 20 березня 2019 року.



Про це йдеться на сторінці Олександра Савченка у



І справді, лише у 2018 році у районі реалізовано ряд проектів із будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів соціальної сфери. Зокрема, мова про: утеплення фасадів приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів на суму 250,000 тис. грн та ЗОШ І- ІІІ ст. с.Бобли на суму 400,000 тис. грн; поточний ремонт дошкільного навчального закладу с.Селець на суму 500,000 тис. грн; придбано нові котли в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бобли та ЗОШ І-ІІ ст. с. Дуліби та с.Ставки на суму 408,1 тис. грн; замінено віконні блоки у школах сіл Соловичі, Туропин, Овлочин на суму 532,900 тис. грн; добудова учбових приміщень опорного закладу «Луківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» (кошт. вартість – 25,5 млн грн, освоєно – 3,2 млн грн); капітальний ремонт Турійської ЗОШ І-ІІІ ст. (кошт. вартість – 20,9 млн грн, освоєно – 4,2 млн грн); розпочато реконструкції лікарських амбулаторій смт Турійськ, смт Луків, с.Купичів (проект Світового банку); розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію ФАПу с.Бобли під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини.



Нині ж голова облдержадміністрації відвідав Турійщину, аби оглянути об’єкти будівництва, що реалізуються в районі за кошти Державного фонду регіонального розвитку.



Так, у смт Луків очільник області проінспектував будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі Луківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Кількість учнівських місць будівництва нових приміщень – 252. Наразі школа розрахована на 526 учнів. Кошторисна вартість: 25 млн 488 тис. грн. Використано коштів: 3 млн 230 тис. грн. Залишкова вартість 22 млн 257 тис. грн. Ступінь готовності – 13 %. Об’єкт є перехідним із минулого року, тож цьогоріч його завершать.



Ще одну школу керівник виконавчої гілки влади в області оглянув у Турійську, де триває капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучним покриттям Турійської загальноосвітньої школи I-III ступенів. Кількість учнівських місць – 370 чол. Кошторисна вартість: 20 млн 901 тис. грн (ціни 2018 року). Використано коштів: 4 млн 219 тис. грн. Залишкова вартість 16 млн 682 тис. грн. Ступінь готовності – 20 %. Завершити планують також у поточному році.



Слід зауважити, що керівники обох шкіл звернулись до голови облдержадміністрації із проханням допомогти з добудовою спортзалів у навчальних закладів, яких наразі поки немає. Тож для початку домовилися, що керівники громад повинні виготовити проектно-кошторисну документацію, аби зрушити питання з місця.

До слова, Турійський район Олександр Савченко відвідує вже не вперше, то проблеми місцевих жителів знає з перших вуст.



- Це не трапилося сьогодні. Державний фонд регіонального розвитку працює вже декілька років. Але активно почав працювати, так, що його вже відчули і на Волині, з кінця 2017-го року. Тому на ці об’єкти, які сьогодні оглянув, приїхав перевірити як просувається робота. Це роблю постійно. Вже був тут кілька місяців тому і почув ті ж проблеми. Зокрема, про те, що потрібний спорткомплекс. Завдяки децентралізації, кошти, які сьогодні пішли на місця, реально витрачаються на людей. Але ми робимо стільки – на скільки вистачає коштів, адже наша область має незначні власно зароблені кошти. Це буквально 20-30 мільйонів гривень. Тому сьогодні для нас важливо побудувати роботу так, аби збільшити надходження, як області, так і громадам. Необхідно розвивати ті сфери господарської діяльності, які приноситимуть прибуток. Тільки тоді ми зможемо доходити до кожної школи, до кожного спортзалу. Тому що те, що робиться сьогодні – це за рахунок коштів центральної влади. Але задоволений тим, що побачив сьогодні. Бо те, що було півроку тому, і те, що маємо сьогодні, - говорить про успіх. Впевнений, що поступово нам вдасться усе, - сказав Олександр Ілліч.



На завершення робочої поїздки голова облдержадміністрації завітав у Турійську центральну районну лікарню, яка, за словами головного лікаря, потребує ремонту покрівлі. Уже зроблена проектно-кошторисна документація на термомодернізацію та заміну шатрової покрівлі головного корпусу ЦРЛ. Планують це здійснити за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій. Сприяння у вирішенні цього питання й просив головний лікар Петро Мельничук.



До слова, біля районної лікарні триває реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини, тож, користуючись нагодою, очільник області оглянув як триває будівництво приміщення майбутнього медзакладу, що обслуговуватиме жителів Турійської громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останні 5 років на Турійщині збудованих чи реконструйованих об’єктів соціальної інфраструктури більше, ніж за усі роки незалежності України. Про це сказав голова Турійської об’єднаної територіальної громадипід час робочої поїздки голови облдержадміністраціїу Турійський район 20 березня 2019 року.Про це йдеться на сторінці Олександра Савченка у facebook І справді, лише у 2018 році у районі реалізовано ряд проектів із будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів соціальної сфери. Зокрема, мова про: утеплення фасадів приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Купичів на суму 250,000 тис. грн та ЗОШ І- ІІІ ст. с.Бобли на суму 400,000 тис. грн; поточний ремонт дошкільного навчального закладу с.Селець на суму 500,000 тис. грн; придбано нові котли в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бобли та ЗОШ І-ІІ ст. с. Дуліби та с.Ставки на суму 408,1 тис. грн; замінено віконні блоки у школах сіл Соловичі, Туропин, Овлочин на суму 532,900 тис. грн; добудова учбових приміщень опорного закладу «Луківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» (кошт. вартість – 25,5 млн грн, освоєно – 3,2 млн грн); капітальний ремонт Турійської ЗОШ І-ІІІ ст. (кошт. вартість – 20,9 млн грн, освоєно – 4,2 млн грн); розпочато реконструкції лікарських амбулаторій смт Турійськ, смт Луків, с.Купичів (проект Світового банку); розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію ФАПу с.Бобли під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини.Нині ж голова облдержадміністрації відвідав Турійщину, аби оглянути об’єкти будівництва, що реалізуються в районі за кошти Державного фонду регіонального розвитку.Так, у смт Луків очільник області проінспектував будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі Луківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Кількість учнівських місць будівництва нових приміщень – 252. Наразі школа розрахована на 526 учнів. Кошторисна вартість: 25 млн 488 тис. грн. Використано коштів: 3 млн 230 тис. грн. Залишкова вартість 22 млн 257 тис. грн. Ступінь готовності – 13 %. Об’єкт є перехідним із минулого року, тож цьогоріч його завершать.Ще одну школу керівник виконавчої гілки влади в області оглянув у Турійську, де триває капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучним покриттям Турійської загальноосвітньої школи I-III ступенів. Кількість учнівських місць – 370 чол. Кошторисна вартість: 20 млн 901 тис. грн (ціни 2018 року). Використано коштів: 4 млн 219 тис. грн. Залишкова вартість 16 млн 682 тис. грн. Ступінь готовності – 20 %. Завершити планують також у поточному році.Слід зауважити, що керівники обох шкіл звернулись до голови облдержадміністрації із проханням допомогти з добудовою спортзалів у навчальних закладів, яких наразі поки немає. Тож для початку домовилися, що керівники громад повинні виготовити проектно-кошторисну документацію, аби зрушити питання з місця.До слова, Турійський район Олександр Савченко відвідує вже не вперше, то проблеми місцевих жителів знає з перших вуст.- Це не трапилося сьогодні. Державний фонд регіонального розвитку працює вже декілька років. Але активно почав працювати, так, що його вже відчули і на Волині, з кінця 2017-го року. Тому на ці об’єкти, які сьогодні оглянув, приїхав перевірити як просувається робота. Це роблю постійно. Вже був тут кілька місяців тому і почув ті ж проблеми. Зокрема, про те, що потрібний спорткомплекс. Завдяки децентралізації, кошти, які сьогодні пішли на місця, реально витрачаються на людей. Але ми робимо стільки – на скільки вистачає коштів, адже наша область має незначні власно зароблені кошти. Це буквально 20-30 мільйонів гривень. Тому сьогодні для нас важливо побудувати роботу так, аби збільшити надходження, як області, так і громадам. Необхідно розвивати ті сфери господарської діяльності, які приноситимуть прибуток. Тільки тоді ми зможемо доходити до кожної школи, до кожного спортзалу. Тому що те, що робиться сьогодні – це за рахунок коштів центральної влади. Але задоволений тим, що побачив сьогодні. Бо те, що було півроку тому, і те, що маємо сьогодні, - говорить про успіх. Впевнений, що поступово нам вдасться усе, - сказав Олександр Ілліч.На завершення робочої поїздки голова облдержадміністрації завітав у Турійську центральну районну лікарню, яка, за словами головного лікаря, потребує ремонту покрівлі. Уже зроблена проектно-кошторисна документація на термомодернізацію та заміну шатрової покрівлі головного корпусу ЦРЛ. Планують це здійснити за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток територій. Сприяння у вирішенні цього питання й просив головний лікар Петро Мельничук.До слова, біля районної лікарні триває реконструкція амбулаторії загальної практики сімейної медицини, тож, користуючись нагодою, очільник області оглянув як триває будівництво приміщення майбутнього медзакладу, що обслуговуватиме жителів Турійської громади.

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