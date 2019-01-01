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Дві аварії та п'яний за кермом: як розпочалась нічна зміна луцьких патрульних. ФОТО

Дві аварії та п'яний за кермом: як розпочалась нічна зміна луцьких патрульних. ФОТО
Нічна зміна почалась кілька годин тому, а вже маємо дві дорожньо-транспортні пригоди та одного спійманого нетверезого водія.
Про це інформує командир 2 роти Василь Арсенюк.

Повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Резонансною виявилась автопригода на проспекті Перемоги. Тут водій Opel Vectra вилетів на проспект та здійснив зіткнення з Volvo. На щастя, обійшлось без потерпілих, однак винуватець, як повідомляють інспектори з місця події, поводився неадекватно, кричав та лаявся. На нього оформили протокол за вчинення ДТП, також повезли на освідування в наркологічний диспансер – результат повідомимо.
Дві аварії та п'яний за кермом: як розпочалась нічна зміна луцьких патрульних. ФОТО


Ще одна автопригода трапилась поблизу с. Зміїнець. Тут водій виїжджав з автозаправки та не надав перевагу в русі іншому керманичу, що рухався в бік Луцька. На винуватця оформили протокол за ст. 124 КУпАП.
Дві аварії та п'яний за кермом: як розпочалась нічна зміна луцьких патрульних. ФОТО


А на вулиці Винниченка інспектори зупинили водія ЗАЗ за порушення ПДР. У того були явні ознаки сп’яніння, що підтвердила перевірка при двох очевидцях, - 2, 06 проміле. На винуватця оформили протокол за ч.2 ст.130 КУпАП та винесли постанову, оскільки не мав поліса страхування і посвідчення водія.
Дві аварії та п'яний за кермом: як розпочалась нічна зміна луцьких патрульних. ФОТО




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Теги: поліція, аварія, п'яний водій, нічна зміна, чергування
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