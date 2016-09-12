Суд поновив на посаді заступника голови волинського Держгеокадастру

Львівський окружний адміністративний суд поновивна посаді заступника начальника управління Держгеокадастру у Волинській області.Так, 20 березня 2019 Львівським окружним адміністративним судом визнано протиправним та скасовано наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 26.11.2018 року № 139-то «Про звільненя Білана С.В.».Визнано протиправним та скасовано наказ Головного управління Держгеокадастру у Волинській області № 309-к від 03 грудня 2018 року «Про оголошення наказу Держгеокадастру від 29.11.2018 № 139-то «Про звільненя Білана С.В.»;Окрім того, Держгеокадастр України зобов'язали поновити Білана Степана Володимировича на посаді заступника начальника - начальника Управління з контролю за використання та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Рішення судів щодо визнання протиправних дій Держгеокадастру приймаються в черговий раз, оскільки попередньо були визнані протиправними накази щодо звільнення заступника начальника головного управління Держгеокадастру у Волинській області