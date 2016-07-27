Хірург з Волині розповів, як худнути правильно

Ростислав Валіхновський розповів, як правильно позбутися зайвих кілограмів та при цьому не мати проблеми з надлишковою шкірою.



Про це лікар Валіхновський розповів на своїй сторінці у



Щоб правильно схуднути, за його словами, необхідно споживати:



- кисло-молочні продукти;

- рибц;

- горіхи;

- овочі;

- фрукти та ягоди;

Також не варто забувати про щоденні фізичні навантаження. А контрастний душ, допоможе тримати шкіру в тонусі.



Лікар радить худнути поступово.

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