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Хірург з Волині розповів, як худнути правильно

Хірург з Волині розповів, як худнути правильно
Хірург Ростислав Валіхновський розповів, як правильно позбутися зайвих кілограмів та при цьому не мати проблеми з надлишковою шкірою.

Про це лікар Валіхновський розповів на своїй сторінці у facebook.

Щоб правильно схуднути, за його словами, необхідно споживати:

- кисло-молочні продукти;
- рибц;
- горіхи;
- овочі;
- фрукти та ягоди;
Також не варто забувати про щоденні фізичні навантаження. А контрастний душ, допоможе тримати шкіру в тонусі.

Лікар радить худнути поступово.

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Теги: схуднення, поради, Валіхновський
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