Хірург з Волині розповів, як худнути правильно
Сьогодні, 02:34
Хірург Ростислав Валіхновський розповів, як правильно позбутися зайвих кілограмів та при цьому не мати проблеми з надлишковою шкірою.
Про це лікар Валіхновський розповів на своїй сторінці у facebook.
Щоб правильно схуднути, за його словами, необхідно споживати:
- кисло-молочні продукти;
- рибц;
- горіхи;
- овочі;
- фрукти та ягоди;
Також не варто забувати про щоденні фізичні навантаження. А контрастний душ, допоможе тримати шкіру в тонусі.
Лікар радить худнути поступово.
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Про це лікар Валіхновський розповів на своїй сторінці у facebook.
Щоб правильно схуднути, за його словами, необхідно споживати:
- кисло-молочні продукти;
- рибц;
- горіхи;
- овочі;
- фрукти та ягоди;
Також не варто забувати про щоденні фізичні навантаження. А контрастний душ, допоможе тримати шкіру в тонусі.
Лікар радить худнути поступово.
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