Волинські священики закликають людей до посту. ВІДЕО





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Монах Сильвестр у монастирі шість років. Розповідає, що готувати навчився саме при храмі. Додає: у перший тиждень великого посту в монастирі їжу не готують. Наприкінці тижня споживають чай чи компот, варять легенький суп. Вже в суботу готують картоплю в мундирах, а в неділю їдять каші.



Серед волинян чимало людей, які обмежують себе під час великого посту. Зокрема, цей передвеликодній піст уже десятий для лучанина Анатолія Матвіюка. Чоловік розповідає – спробував постити через труднощі у житті. І це стало для нього, своєрідною, внутрішньою опорою.



Анатолій Матвіюк розповідає, рідні його прагнення сприймають позитивно. Також він вважає, що піст – це особиста справа кожного.



Священики закликають людей до посту, проте додають, це – вибір кожного. Отець Володимир каже – не варто навмисне обмежувати себе в їжі і порівнювати це з дієтою. Від такого посту не буде користі ні тілу, ні душі. Адже це добровільна відмова від їстівного задоволення, а також від поганих звичок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Овочі, фрукти, гриби, картопля, різноманітні супи. Їсти у великий піст можна і, досить, смачно. Це доводять у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Жидичині. У них немає спеціального меню, готують за побажаннями братії.Йдеться в сюжетй 12 каналу Монаху монастирі шість років. Розповідає, що готувати навчився саме при храмі. Додає: у перший тиждень великого посту в монастирі їжу не готують. Наприкінці тижня споживають чай чи компот, варять легенький суп. Вже в суботу готують картоплю в мундирах, а в неділю їдять каші.Серед волинян чимало людей, які обмежують себе під час великого посту. Зокрема, цей передвеликодній піст уже десятий для лучанина. Чоловік розповідає – спробував постити через труднощі у житті. І це стало для нього, своєрідною, внутрішньою опорою.Анатолій Матвіюк розповідає, рідні його прагнення сприймають позитивно. Також він вважає, що піст – це особиста справа кожного.Священики закликають людей до посту, проте додають, це – вибір кожного. Отець Володимир каже – не варто навмисне обмежувати себе в їжі і порівнювати це з дієтою. Від такого посту не буде користі ні тілу, ні душі. Адже це добровільна відмова від їстівного задоволення, а також від поганих звичок.

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