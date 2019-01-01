Назвали найзбитковіше комунальне підприємство Луцька





Про це повідомили під час засідання виконкому, – пише



Підприємство зазнало збитків на суму 27,6 млн гривень.



“Збитковість пов’язана з коротким опалювальним сезоном і підвищенням температури. Також СКФ Україна відключилося від нашої системи і встановило власну котельню. Крім того, лише з 22 грудня відбулося підняття тарифів. Я б не шукала якихось особливих причин у збитковості нашого підприємства. Ми не можемо вплинути на тариф. Ми міняємо обладнання та мережі. Але для цього потрібні кошти. Також планується скоротити робочий персонал у зв’язку з автоматизацією виробництва”, – пояснила ситуацію директор ДКП “Луцьктепло” Валентина Малютіна.



“У вас найжахливіша ситуація серед всіх комунальних підприємств у Луцьку. З бюджету міста ми вкладаємо величезні кошти у “Луцьктепло”. По кредитам ми будемо віддавати 67 млн гривень”, – додав виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Луцьктепло” за підсумками 2018 року є найзбитковішим серед усіх комунальних підприємств у Луцьку.Про це повідомили під час засідання виконкому, – пише ВолиньUA Підприємство зазнало збитків на суму 27,6 млн гривень.“Збитковість пов’язана з коротким опалювальним сезоном і підвищенням температури. Також СКФ Україна відключилося від нашої системи і встановило власну котельню. Крім того, лише з 22 грудня відбулося підняття тарифів. Я б не шукала якихось особливих причин у збитковості нашого підприємства. Ми не можемо вплинути на тариф. Ми міняємо обладнання та мережі. Але для цього потрібні кошти. Також планується скоротити робочий персонал у зв’язку з автоматизацією виробництва”, – пояснила ситуацію директор ДКП “Луцьктепло” Валентина Малютіна.“У вас найжахливіша ситуація серед всіх комунальних підприємств у Луцьку. З бюджету міста ми вкладаємо величезні кошти у “Луцьктепло”. По кредитам ми будемо віддавати 67 млн гривень”, – додав виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію