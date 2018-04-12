У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО





Виконавчий комітет міської ради вирішив встановити тариф на послугу перевезення – 6 гривень. А для учнів проїзд буде 3 гривні, але якщо вони матимуть при собі учнівський квиток. Йдеться в сюжеті



Регуляторна процедура триватиме 2 місяці. Тобто, усі сторони можуть висловлювати свої зауваження чи заперечення. Після цього прийматимуть остаточне рішення про збільшення тарифу. В свою чергу, перевізники кажуть, ціна 6 гривень – замала. І вони більше не можуть працювати собі у збиток.



Поки граничний тариф офіційно не встановили. Проте, лучани уже обурюються і вважають, що маршрутки у незадовільному стані.



Минулого року тариф на проїзд у громадському транспорті уже підвищували до 5-ти гривень. Тоді ж пояснювали це тим, що дорожчає пальне. Для порівняння, з першого січня 2019 року в Рівному проїзд також підняли до 6-ти гривень. А в громадському транспорті Львова треба заплатити 7 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вчергове на одну гривню планують збільшити вартість проїзду в міських маршрутках.Виконавчий комітет міської ради вирішив встановити тариф на послугу перевезення – 6 гривень. А для учнів проїзд буде 3 гривні, але якщо вони матимуть при собі учнівський квиток. Йдеться в сюжеті 12 каналу Регуляторна процедура триватиме 2 місяці. Тобто, усі сторони можуть висловлювати свої зауваження чи заперечення. Після цього прийматимуть остаточне рішення про збільшення тарифу. В свою чергу, перевізники кажуть, ціна 6 гривень – замала. І вони більше не можуть працювати собі у збиток.Поки граничний тариф офіційно не встановили. Проте, лучани уже обурюються і вважають, що маршрутки у незадовільному стані.Минулого року тариф на проїзд у громадському транспорті уже підвищували до 5-ти гривень. Тоді ж пояснювали це тим, що дорожчає пальне. Для порівняння, з першого січня 2019 року в Рівному проїзд також підняли до 6-ти гривень. А в громадському транспорті Львова треба заплатити 7 гривень.

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