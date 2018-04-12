вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО

У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО
У Луцьку вчергове на одну гривню планують збільшити вартість проїзду в міських маршрутках.

Виконавчий комітет міської ради вирішив встановити тариф на послугу перевезення – 6 гривень. А для учнів проїзд буде 3 гривні, але якщо вони матимуть при собі учнівський квиток. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Регуляторна процедура триватиме 2 місяці. Тобто, усі сторони можуть висловлювати свої зауваження чи заперечення. Після цього прийматимуть остаточне рішення про збільшення тарифу. В свою чергу, перевізники кажуть, ціна 6 гривень – замала. І вони більше не можуть працювати собі у збиток.

Поки граничний тариф офіційно не встановили. Проте, лучани уже обурюються і вважають, що маршрутки у незадовільному стані.

Минулого року тариф на проїзд у громадському транспорті уже підвищували до 5-ти гривень. Тоді ж пояснювали це тим, що дорожчає пальне. Для порівняння, з першого січня 2019 року в Рівному проїзд також підняли до 6-ти гривень. А в громадському транспорті Львова треба заплатити 7 гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, маршрутка, проїзд, тариф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У районі на Волині активно будують та ремонтують навчальні заклади. ФОТО
20 березень, 23:24
Дві аварії та п'яний за кермом: як розпочалась нічна зміна луцьких патрульних. ФОТО
20 березень, 22:43
Волинське село «виграє джек-пот», якщо приєднається до Ковельської ОТГ
20 березень, 22:36
Схожі новини
«А що перевізники дають взамін на гроші?» - лучанин про підняття тарифів на проїзд «А що перевізники дають взамін на гроші?» - лучанин про підняття тарифів на проїзд
12 квітень, 2018, 10:41
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
23 січень, 10:03
Луцькій маршрутці хочуть заборонити їздити центром міста Луцькій маршрутці хочуть заборонити їздити центром міста
21 листопад, 2018, 13:28
Відомо, хто з луцьких перевізників просить підвищити вартість проїзду Відомо, хто з луцьких перевізників просить підвищити вартість проїзду
21 листопад, 2018, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку для школярів проїзд хочуть зробити по 3 гривні. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
 0
21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У районі на Волині активно будують та ремонтують навчальні заклади. ФОТО
20 березень, 23:24
 0
Дві аварії та п'яний за кермом: як розпочалась нічна зміна луцьких патрульних. ФОТО
20 березень, 22:43
 0
Волинське село «виграє джек-пот», якщо приєднається до Ковельської ОТГ
20 березень, 22:36
 0
Медіа
відео
1/8