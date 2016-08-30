До Луцька первоцвіти везуть із сусідніх областей. ВІДЕО





Продавці первоцвітів категорично відмовляються говорити на камеру. Дехто лишає свій товар, мовляв, це не наше, продавчиня відійшла. А потім первоцвіти зникають з прилавку. Люди кажуть, що спілкуватися на цю тему вони не мають бажання, бо штрафи зараз великі. Йдеться в сюжеті



Екологи наголошують, що продавати вирощені вдома первоцвіти також заборонено. А щоби реалізовувати квіти для висаджування – треба отримати дозвіл у Держекоінспекції. Про штрафи знають продавці, і, навіть, школярі.



Щороку на всій Україні відбувається операція “Первоцвіт”. Її мета – припинити незаконне збирання, транспортування та продаж рідкісних ранньоквітучих рослин. Інспектори спільно з правоохоронцями з лютого до квітня організовують рейди по місцях, де ростуть первоцвіти і де їх продають.



Цього року вдалося зафіксувати вже двох порушників. Одна із них – мешканка Рівненської області. У держекоінспекції кажуть, що квіти часто привозять із сусідніх областей, а також із Закарпаття. Їх продають місцевим, які і реалізовують первоцвіти на луцьких ринках.



Олександр Повх вирощує проліски та інші квіти у дворі багатоквартирного будинку. Розповідає – одного разу хтось знищив усі його рослини, однак чоловік і далі висаджує квіти.



Чоловік розповідає, що проліски не продає, а вирощує для того, щоби люди могли милуватися їх красою. Він хоче висадити весняні квіти вздовж доріжок у одному з парків, закликає до цього долучитися лучан і місцеву владу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навесні у лісі з’являються перші квіти. У цей час і на ринках більшає первоцвітів, попри те, що законодавство України передбачає штраф за продаж рослин, занесених до Червоної книги.Продавці первоцвітів категорично відмовляються говорити на камеру. Дехто лишає свій товар, мовляв, це не наше, продавчиня відійшла. А потім первоцвіти зникають з прилавку. Люди кажуть, що спілкуватися на цю тему вони не мають бажання, бо штрафи зараз великі. Йдеться в сюжеті 12 каналу Екологи наголошують, що продавати вирощені вдома первоцвіти також заборонено. А щоби реалізовувати квіти для висаджування – треба отримати дозвіл у Держекоінспекції. Про штрафи знають продавці, і, навіть, школярі.Щороку на всій Україні відбувається операція “Первоцвіт”. Її мета – припинити незаконне збирання, транспортування та продаж рідкісних ранньоквітучих рослин. Інспектори спільно з правоохоронцями з лютого до квітня організовують рейди по місцях, де ростуть первоцвіти і де їх продають.Цього року вдалося зафіксувати вже двох порушників. Одна із них – мешканка Рівненської області. У держекоінспекції кажуть, що квіти часто привозять із сусідніх областей, а також із Закарпаття. Їх продають місцевим, які і реалізовують первоцвіти на луцьких ринках.Олександр Повх вирощує проліски та інші квіти у дворі багатоквартирного будинку. Розповідає – одного разу хтось знищив усі його рослини, однак чоловік і далі висаджує квіти.Чоловік розповідає, що проліски не продає, а вирощує для того, щоби люди могли милуватися їх красою. Він хоче висадити весняні квіти вздовж доріжок у одному з парків, закликає до цього долучитися лучан і місцеву владу.

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