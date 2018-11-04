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У Луцьку обмалювали агітаційні сітілайти трьох кандидатів у Президенти. ФОТО

У Луцьку обмалювали агітаційні сітілайти трьох кандидатів у Президенти. ФОТО
У Луцьку пошкодили агітпродукцію трьох кандидатів у Президенти
18 березня у Луцьку представники Громадянської мережі ОПОРА на Волині виявили обмальовані сітілайти з рекламою кандидатів у Президенти Анатолія Гриценка («Громадянська позиція»), Олександра Шевченка («Українське об’єднання патріотів – УКРОП») та Юлії Тимошенко (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»).

Про це повідомляють представники представники Громадянської мережі ОПОРА на Волині.

Так, пошкоджені агітаційні матеріали Анатолія Гриценка виявили на вул. Коперника. На сітілайті із гаслом «Країна без корупції – високі зарплати та пенсії. Анатолій Гриценко, чесних більше» на портреті кандидата невідомі домалювали брови, вуса та бороду синім кольором.

Два пошкоджені сітілайти Олександра Шевченка виявили на проспекті Волі. Сітілайт із зображенням кандидата та гаслом «Гарантую. Державна – українська. Повага до всіх! Олександр Шевченко» обписали маркером, а на іншому, де йдеться про свободу віросповідання, обличчя кандидата облили невідомою білою речовиною.

Сітілайт з зображенням Юлії Тимошенко пошкодили на пр. Василя Мойсея. Рекламну площину поряд із зображенням обличчя кандидатки розписали балончиком з чорною фарбою.

У Головному управлінні Нацполіції на Волині повідомили, що з вказаного приводу до них жодних заяв чи повідомлень станом на 19 березня не надходило.

Нагадаємо, це вже не перший випадок псування агітпродукції на корись різних кандидатів з початку виборчої кампанії неодноразово фіксували у Луцьку. Зокрема, 6 та 7 лютого виявили пошкоджені білборди «Опозиційної платформи – За життя» та сітілайти із надписом «Слуга народу – президент як не крути», 8 лютого – сітілайти на користь Юлії Тимошенко, 20 лютого – облитий фарбою білборд Євгенія Мураєва тощо.

Згідно з ч. 2 ст. 157 Кримінального кодексу України перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: Опора, Волинь, агітація, сітілайти
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