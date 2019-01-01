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Курс валют у Луцьку на 21 березня

Курс валют у Луцьку на 21 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.068, а продаж - 27.418.

Євро при купівлі становить - 30.610, при продажу - 31.230.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.422.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.790, продаж - 7.223.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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