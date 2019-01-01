На Волині заборонено збирати черемшу у лісі

На Волині починається несанкціоноване полювання на черемшу, або так звану ведмежу цибулю.Про це пише "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.Ця сама рання "салатна" рослина c легким присмаком часнику вже починає пробиватися із землі і скоро щосили зазеленіє. На продуктових ринках вже можна зустріти продавців з пучками цієї рідкісної рослини.У Волинській області є, хоч і нечисельні, але великі природні плантації черемші. І туди спрямовуються збирачі. Нагадують, що ведмежа цибуля занесена в Червону книгу України, отже, збирати її по лісах категорично заборонено.Самовільне збирання черемші карається штрафами від 510 до 1700 гривень, окрім того - 62 гривні за одну рослину з конфіскацією рослин, а бути пійманими на незаконному промислі дуже легко, адже всі місця зростання черемші добре відомі і знаходяться під наглядом природоохоронних служб.Дії щодо незаконного придбання та збуту об’єктів рослинного світу, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу.Втім, вже як повелося, збирачів рідкісної рослини ніякі санкції не зупиняють, оскільки черемша в цю пору - дуже ходовий товар, що дає непоганий прибуток. Хитрі "ділки" навіть наймають "сезонних працівників" з числа місцевих жителів, ведмежу цибулю вивозять сумками і цілими мікроавтобусами, а потім фасують і продають на ринках.І хоча за знищення первоцвітів передбачені чималі штрафи, попит породжує пропозицію."Тому не купуйте черемшу, навіть, якщо її продають діти чи бабусі. Придбавши, Ви стаєте причетними до браконьєрства! Допоможемо нашій матінці-природі і врятуймо рідкісні види для наступних поколінь!", - йдеться у повідомлені.