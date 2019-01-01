вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині заборонено збирати черемшу у лісі

На Волині заборонено збирати черемшу у лісі
На Волині починається несанкціоноване полювання на черемшу, або так звану ведмежу цибулю.

Про це пише "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.

Ця сама рання "салатна" рослина c легким присмаком часнику вже починає пробиватися із землі і скоро щосили зазеленіє. На продуктових ринках вже можна зустріти продавців з пучками цієї рідкісної рослини.

У Волинській області є, хоч і нечисельні, але великі природні плантації черемші. І туди спрямовуються збирачі. Нагадують, що ведмежа цибуля занесена в Червону книгу України, отже, збирати її по лісах категорично заборонено.

Самовільне збирання черемші карається штрафами від 510 до 1700 гривень, окрім того - 62 гривні за одну рослину з конфіскацією рослин, а бути пійманими на незаконному промислі дуже легко, адже всі місця зростання черемші добре відомі і знаходяться під наглядом природоохоронних служб.

Дії щодо незаконного придбання та збуту об’єктів рослинного світу, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Втім, вже як повелося, збирачів рідкісної рослини ніякі санкції не зупиняють, оскільки черемша в цю пору - дуже ходовий товар, що дає непоганий прибуток. Хитрі "ділки" навіть наймають "сезонних працівників" з числа місцевих жителів, ведмежу цибулю вивозять сумками і цілими мікроавтобусами, а потім фасують і продають на ринках.

І хоча за знищення первоцвітів передбачені чималі штрафи, попит породжує пропозицію.

"Тому не купуйте черемшу, навіть, якщо її продають діти чи бабусі. Придбавши, Ви стаєте причетними до браконьєрства! Допоможемо нашій матінці-природі і врятуймо рідкісні види для наступних поколінь!", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заборона, черемша
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ви ліс збережіть.
Відповісти
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час пожежі сухої трави на Волині врятували кролика
Сьогодні, 09:35
На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька
Сьогодні, 09:28
На Волині заборонено збирати черемшу у лісі
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 21 березня
Сьогодні, 09:10
Нести додому вербу і нічого не планувати: що можна і не можна робити 21 березня
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Чому на Волині заборонили ловити рибу Чому на Волині заборонили ловити рибу
19 березень, 15:12
В Україні заборонили ліки від застуди В Україні заборонили ліки від застуди
15 березень, 14:17
В Україні заборонили гормональні контрацептиви для жінок В Україні заборонили гормональні контрацептиви для жінок
14 березень, 15:00
В Україні заборонили зеленку, йод та настоянку глоду В Україні заборонили зеленку, йод та настоянку глоду
14 березень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка, прибираючи подвір'я, спалила льох
Сьогодні, 09:50
 0
Як у фільмах з Брюсом Віллісом: волинські шахти мають «космічні» прохідницькі комбайни
Сьогодні, 09:39
 0
Під час пожежі сухої трави на Волині врятували кролика
Сьогодні, 09:35
 0
На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька
Сьогодні, 09:28
 0
На Волині заборонено збирати черемшу у лісі
Сьогодні, 09:23
 0
Медіа
відео
1/8