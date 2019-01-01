На Волині заборонено збирати черемшу у лісі
Сьогодні, 09:23
На Волині починається несанкціоноване полювання на черемшу, або так звану ведмежу цибулю.
Про це пише "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.
Ця сама рання "салатна" рослина c легким присмаком часнику вже починає пробиватися із землі і скоро щосили зазеленіє. На продуктових ринках вже можна зустріти продавців з пучками цієї рідкісної рослини.
У Волинській області є, хоч і нечисельні, але великі природні плантації черемші. І туди спрямовуються збирачі. Нагадують, що ведмежа цибуля занесена в Червону книгу України, отже, збирати її по лісах категорично заборонено.
Самовільне збирання черемші карається штрафами від 510 до 1700 гривень, окрім того - 62 гривні за одну рослину з конфіскацією рослин, а бути пійманими на незаконному промислі дуже легко, адже всі місця зростання черемші добре відомі і знаходяться під наглядом природоохоронних служб.
Дії щодо незаконного придбання та збуту об’єктів рослинного світу, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу.
Втім, вже як повелося, збирачів рідкісної рослини ніякі санкції не зупиняють, оскільки черемша в цю пору - дуже ходовий товар, що дає непоганий прибуток. Хитрі "ділки" навіть наймають "сезонних працівників" з числа місцевих жителів, ведмежу цибулю вивозять сумками і цілими мікроавтобусами, а потім фасують і продають на ринках.
І хоча за знищення первоцвітів передбачені чималі штрафи, попит породжує пропозицію.
"Тому не купуйте черемшу, навіть, якщо її продають діти чи бабусі. Придбавши, Ви стаєте причетними до браконьєрства! Допоможемо нашій матінці-природі і врятуймо рідкісні види для наступних поколінь!", - йдеться у повідомлені.
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Про це пише "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.
Ця сама рання "салатна" рослина c легким присмаком часнику вже починає пробиватися із землі і скоро щосили зазеленіє. На продуктових ринках вже можна зустріти продавців з пучками цієї рідкісної рослини.
У Волинській області є, хоч і нечисельні, але великі природні плантації черемші. І туди спрямовуються збирачі. Нагадують, що ведмежа цибуля занесена в Червону книгу України, отже, збирати її по лісах категорично заборонено.
Самовільне збирання черемші карається штрафами від 510 до 1700 гривень, окрім того - 62 гривні за одну рослину з конфіскацією рослин, а бути пійманими на незаконному промислі дуже легко, адже всі місця зростання черемші добре відомі і знаходяться під наглядом природоохоронних служб.
Дії щодо незаконного придбання та збуту об’єктів рослинного світу, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу.
Втім, вже як повелося, збирачів рідкісної рослини ніякі санкції не зупиняють, оскільки черемша в цю пору - дуже ходовий товар, що дає непоганий прибуток. Хитрі "ділки" навіть наймають "сезонних працівників" з числа місцевих жителів, ведмежу цибулю вивозять сумками і цілими мікроавтобусами, а потім фасують і продають на ринках.
І хоча за знищення первоцвітів передбачені чималі штрафи, попит породжує пропозицію.
"Тому не купуйте черемшу, навіть, якщо її продають діти чи бабусі. Придбавши, Ви стаєте причетними до браконьєрства! Допоможемо нашій матінці-природі і врятуймо рідкісні види для наступних поколінь!", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ви ліс збережіть.
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