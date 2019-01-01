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На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька

На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька
Учора, 20 березня, виявили факт вимагання та одержання неправомірної вигоди інспектором прикордонної служби – начальником кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби «Новоселиця» ВПС «Великий Березний» Чопського прикордонного загону.

Про це повідомляє Військова прокуратура Західного регіону України.

Хабар у сумі 10 000 грн від інструктора кінологічної групи іншого відділу прикордонної служби призначався за сприяння у переведенні останнього до нового місця служби – Луцького прикордонного загону.

Одержана друга частина коштів – 6 000 грн, виявлена та вилучена під час проведення огляду місця події. Корупціонера затримано.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. За їх результатами будуть вирішені питання щодо повідомлення прикордоннику про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу.

На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька
На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька
На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька

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Теги: прикордонник, хабар, Закарпаття, Луцьк
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