Волинянка, прибираючи подвір'я, спалила льох
Сьогодні, 09:50
У селі Заріка Любешівського району горів льох.
Пожежа трапилась 20 березня, приблизно о 12 годині, - інформує газета Нове життя.
На території присадибної ділянки 57-річна жінка випалювала залишки сухої рослинності. Внаслідок цього загорілася господарська будівля (льох) розміром 4х6 метрів.
Пожежа знищила повністю дерев’яне перекриття та шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці.
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Пожежа трапилась 20 березня, приблизно о 12 годині, - інформує газета Нове життя.
На території присадибної ділянки 57-річна жінка випалювала залишки сухої рослинності. Внаслідок цього загорілася господарська будівля (льох) розміром 4х6 метрів.
Пожежа знищила повністю дерев’яне перекриття та шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці.
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