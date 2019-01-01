Волинянка, прибираючи подвір'я, спалила льох





Пожежа трапилась 20 березня, приблизно о 12 годині, - інформує газета Нове життя.



На території присадибної ділянки 57-річна жінка випалювала залишки сухої рослинності. Внаслідок цього загорілася господарська будівля (льох) розміром 4х6 метрів.



Пожежа знищила повністю дерев’яне перекриття та шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці.



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