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Волинянка, прибираючи подвір'я, спалила льох

Волинянка, прибираючи подвір'я, спалила льох
У селі Заріка Любешівського району горів льох.

Пожежа трапилась 20 березня, приблизно о 12 годині, - інформує газета Нове життя.

На території присадибної ділянки 57-річна жінка випалювала залишки сухої рослинності. Внаслідок цього загорілася господарська будівля (льох) розміром 4х6 метрів.

Пожежа знищила повністю дерев’яне перекриття та шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці.

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Теги: пожежа, льох
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