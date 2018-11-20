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На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників

На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників
У середу, 20 березня, мешканці будинків №13-15 на вулиці Шопена у Луцьку зібралися, щоб обговорити ситуацію з вирубкою дерев у прибудинковій території.

На зустріч запросили і директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Юрія Крася, який намагався пояснити дії комунальників.

Нагадаємо, напередодні інспектори департаменту муніципальної варти, яких викликали громадяни, виявили чоловіків, які самовільно спилювали дерева.

На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників


Особи, які працювали на ділянці, нічого не пояснювали мешканцям прилеглих будинків. Документів теж не показали. Муніципали склали на виконроба протокол про адміністративне правопорушення.

Тож наступного дня обурені жителі будинків №13-15 влаштували збори й вирішили послухати, що їм з цього приводу скаже головний комунальник міста.

На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників


Юрій Крась розповів, що у планах - зробити на цій території дитячий майданчик, пішохідні доріжки і більше паркомісць.

«Є порядок, який полягає в тому, що розробляється проектно-кошторисна документація, яка є в мене в руках», – показує жителям документ і дозволяє ближче роздивитися. «Це погоджується з усіма службами, і електрика, і газ. Тільки після отримання дозволів ми можемо починати роботи», – каже Юрій Крась.

Людей же найбільше хвилював екологічний аспект, адже дерева були цілком здоровими і не створювали дискомфорту чи небезпеки.

«Якщо все було законно, то тоді, чому вчора (19 березня - ред.) люди, які рубали наші дерева, ховалися і не хотіли нічого пояснювати», – запитує Ірина Сьоміна, яка мешкає у цьому дворі, але відповіді так і не отримує.

«Якщо при створенні проекту в його межі потрапляють дерева, то вони видаляються без ордерів і інших нормативно-правових актів», – каже Крась.

Якщо при створення проекту, в нього потрапляють дерева на зону видалення, то вони видаляються без ордерів і інших нормативно – правових актів», – каже Крась.

Думка громадян розділилася: хтось зрозумів директора департаменту і погодився, що рішення «забрати дерева» було правильним, а інші - переконували, що можна було обійтись кронуванням і зберегти зелену зону двору.

Мешканці двору зауважили, що такі кардинальні зміни щодо благоустрою варто спочатку обговорювати з людьми, аби в подальшому таких конфліктів не виникало.

Окрім того, вирішили, що не зачіпатимуть бічну зелену зону, через яку хотіли прокласти дві пішохідних доріжки. Це єдине місце, де можна висушити одяг, кажуть мешканці будинків. Домовилися про розширення стежинки під будинком №13, також вирішили піти на компроміс з комунальниками і погодитися з рішенням про збільшення зони для паркування автомобілів.


На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників
На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників
На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників
На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників


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Теги: крась, жкг, дерева, шопена, вирубка, Луцьк
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