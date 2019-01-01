Луцький ЦНАП долучився до акції «Lots of Socks»
Сьогодні, 10:17
У Луцьку працівники ЦНАПу долучились до міжнародної акції "Lots of Socks", приурочена до Всесвітнього дня людей з Синдромом Дауна, який відзначають 21 березня.
Про це інформує "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" на своїй сторінці у facebook.
"З милими посмішками на обличчі сонячні діти Уляна та Віктор з громадської організації Сонячні діти Волині-ВОГО "Даун-синдром" пропонували відвідувачам ЦНАП придбати різнокольорові шкарпетки, а всі виручені кошти спрямувати на підтримку організації", - йдется у повідомлені.
Така акція має на меті привернути увагу суспільства до проблем людей з синдромом Дауна.
Тож кожному в цей день пропонують одягнути різнокольорові шкарпетки і відчути себе не таким, як усі та зрозуміти, як це жити під пильним і часто недобрим поглядом оточуючих.
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Про це інформує "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" на своїй сторінці у facebook.
"З милими посмішками на обличчі сонячні діти Уляна та Віктор з громадської організації Сонячні діти Волині-ВОГО "Даун-синдром" пропонували відвідувачам ЦНАП придбати різнокольорові шкарпетки, а всі виручені кошти спрямувати на підтримку організації", - йдется у повідомлені.
Така акція має на меті привернути увагу суспільства до проблем людей з синдромом Дауна.
Тож кожному в цей день пропонують одягнути різнокольорові шкарпетки і відчути себе не таким, як усі та зрозуміти, як це жити під пильним і часто недобрим поглядом оточуючих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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