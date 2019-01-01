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Луцький ЦНАП долучився до акції «Lots of Socks»

Луцький ЦНАП долучився до акції «Lots of Socks»
У Луцьку працівники ЦНАПу долучились до міжнародної акції "Lots of Socks", приурочена до Всесвітнього дня людей з Синдромом Дауна, який відзначають 21 березня.

Про це інформує "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" на своїй сторінці у facebook.

"З милими посмішками на обличчі сонячні діти Уляна та Віктор з громадської організації Сонячні діти Волині-ВОГО "Даун-синдром" пропонували відвідувачам ЦНАП придбати різнокольорові шкарпетки, а всі виручені кошти спрямувати на підтримку організації", - йдется у повідомлені.

Така акція має на меті привернути увагу суспільства до проблем людей з синдромом Дауна.

Тож кожному в цей день пропонують одягнути різнокольорові шкарпетки і відчути себе не таким, як усі та зрозуміти, як це жити під пильним і часто недобрим поглядом оточуючих.
Луцький ЦНАП долучився до акції «Lots of Socks»
Луцький ЦНАП долучився до акції «Lots of Socks»
Луцький ЦНАП долучився до акції «Lots of Socks»

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Теги: Lots of Socks, акція, шкарпетки
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