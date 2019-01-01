Луцький ЦНАП долучився до акції «Lots of Socks»





Про це інформує "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" на своїй сторінці у facebook.



"З милими посмішками на обличчі сонячні діти Уляна та Віктор з громадської організації Сонячні діти Волині-ВОГО "Даун-синдром" пропонували відвідувачам ЦНАП придбати різнокольорові шкарпетки, а всі виручені кошти спрямувати на підтримку організації", - йдется у повідомлені.



Така акція має на меті привернути увагу суспільства до проблем людей з синдромом Дауна.



Тож кожному в цей день пропонують одягнути різнокольорові шкарпетки і відчути себе не таким, як усі та зрозуміти, як це жити під пильним і часто недобрим поглядом оточуючих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку працівники ЦНАПу долучились до міжнародної акції "Lots of Socks", приурочена до Всесвітнього дня людей з Синдромом Дауна, який відзначають 21 березня.Про це інформує "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" на своїй сторінці у facebook."З милими посмішками на обличчі сонячні діти Уляна та Віктор з громадської організації Сонячні діти Волині-ВОГО "Даун-синдром" пропонували відвідувачам ЦНАП придбати різнокольорові шкарпетки, а всі виручені кошти спрямувати на підтримку організації", - йдется у повідомлені.Така акція має на меті привернути увагу суспільства до проблем людей з синдромом Дауна.Тож кожному в цей день пропонують одягнути різнокольорові шкарпетки і відчути себе не таким, як усі та зрозуміти, як це жити під пильним і часто недобрим поглядом оточуючих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію