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Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО

Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
У Тростянецькій громаді, що на Волині, похвалилися досягненнями за два місяці.

Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у Facebook.

"Минуло 2 місяці з моменту об`єднання Тростянецької територіальної громади. Найперше, що почали робити у новоствореній громаді - це зрізування аварійних дерев в с. Озеро та біля БК с.Тростянець, що загрожували життю та здоров’ю жителів не перший рік", - йдеться у повідомленні.

Також за цей час встановили 5 автобусних зупинок в с.Омельне-1;в с.Човниця-1;в с.Завітне-1; в с.Гайове-2.

"Далі здійснюється проведення вуличного освітлення у населених пунктах сіл Гайове та Омельне за кошти бюджету Тростянецької ОТГ.

Наступний крок - ремонт дороги в с.Озеро, на який вже доставлено 400 тонн щебеню та піску", - повідомили в громаді.




Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО

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Теги: ОТГ, благоустрій
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