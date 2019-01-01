Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
Сьогодні, 10:18
У Тростянецькій громаді, що на Волині, похвалилися досягненнями за два місяці.
Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у Facebook.
"Минуло 2 місяці з моменту об`єднання Тростянецької територіальної громади. Найперше, що почали робити у новоствореній громаді - це зрізування аварійних дерев в с. Озеро та біля БК с.Тростянець, що загрожували життю та здоров’ю жителів не перший рік", - йдеться у повідомленні.
Також за цей час встановили 5 автобусних зупинок в с.Омельне-1;в с.Човниця-1;в с.Завітне-1; в с.Гайове-2.
"Далі здійснюється проведення вуличного освітлення у населених пунктах сіл Гайове та Омельне за кошти бюджету Тростянецької ОТГ.
Наступний крок - ремонт дороги в с.Озеро, на який вже доставлено 400 тонн щебеню та піску", - повідомили в громаді.
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Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у Facebook.
"Минуло 2 місяці з моменту об`єднання Тростянецької територіальної громади. Найперше, що почали робити у новоствореній громаді - це зрізування аварійних дерев в с. Озеро та біля БК с.Тростянець, що загрожували життю та здоров’ю жителів не перший рік", - йдеться у повідомленні.
Також за цей час встановили 5 автобусних зупинок в с.Омельне-1;в с.Човниця-1;в с.Завітне-1; в с.Гайове-2.
"Далі здійснюється проведення вуличного освітлення у населених пунктах сіл Гайове та Омельне за кошти бюджету Тростянецької ОТГ.
Наступний крок - ремонт дороги в с.Озеро, на який вже доставлено 400 тонн щебеню та піску", - повідомили в громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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