Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО

У Тростянецькій громаді, що на Волині, похвалилися досягненнями за два місяці.Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у Facebook."Минуло 2 місяці з моменту об`єднання Тростянецької територіальної громади. Найперше, що почали робити у новоствореній громаді - це зрізування аварійних дерев в с. Озеро та біля БК с.Тростянець, що загрожували життю та здоров’ю жителів не перший рік", - йдеться у повідомленні.Також за цей час встановили 5 автобусних зупинок в с.Омельне-1;в с.Човниця-1;в с.Завітне-1; в с.Гайове-2."Далі здійснюється проведення вуличного освітлення у населених пунктах сіл Гайове та Омельне за кошти бюджету Тростянецької ОТГ.Наступний крок - ремонт дороги в с.Озеро, на який вже доставлено 400 тонн щебеню та піску", - повідомили в громаді.