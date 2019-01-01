На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО





Деякі ями засипані лише наполовину, купи щебеню лежать на проїжджій частині, - пише



В результаті водії, боячись пошкодити колеса, намагаються об’їжджати гірки з каміння.



Навіть водії великовантажних автомобілів не ризикують наїжджати на ці ділянки дороги.



За якими методами виконується ямковий ремонт, на який скаржаться іваничівці, “БУГ” поцікавився в начальника Іваничівської дільниці філії “Володимир-Волинський автодор” ДП “Волинський облавтодор” Миколи Шевчука.



“Засипаємо ями глибиною більше 10-ти сантиметрів. Ми їх засипали щебенем, а зверху маємо класти асфальт. У кожній ямі лишаємо 2-3 сантиметри, щоб покрити щебінь асфальтом. По нього ми їдемо аж за Луцьк. Як тільки подзвонять, коли можна брати, відразу будемо заробляти ці ямки”, – повідомив Микола Шевчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці 8 Березня в селищі Іваничі вибоїни засипали камінням.Деякі ями засипані лише наполовину, купи щебеню лежать на проїжджій частині, - пише Буг В результаті водії, боячись пошкодити колеса, намагаються об’їжджати гірки з каміння.Навіть водії великовантажних автомобілів не ризикують наїжджати на ці ділянки дороги.За якими методами виконується ямковий ремонт, на який скаржаться іваничівці, “БУГ” поцікавився в начальника Іваничівської дільниці філії “Володимир-Волинський автодор” ДП “Волинський облавтодор”“Засипаємо ями глибиною більше 10-ти сантиметрів. Ми їх засипали щебенем, а зверху маємо класти асфальт. У кожній ямі лишаємо 2-3 сантиметри, щоб покрити щебінь асфальтом. По нього ми їдемо аж за Луцьк. Як тільки подзвонять, коли можна брати, відразу будемо заробляти ці ямки”, – повідомив Микола Шевчук.

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