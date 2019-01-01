вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО

На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
На вулиці 8 Березня в селищі Іваничі вибоїни засипали камінням.

Деякі ями засипані лише наполовину, купи щебеню лежать на проїжджій частині, - пише Буг.

В результаті водії, боячись пошкодити колеса, намагаються об’їжджати гірки з каміння.

Навіть водії великовантажних автомобілів не ризикують наїжджати на ці ділянки дороги.

За якими методами виконується ямковий ремонт, на який скаржаться іваничівці, “БУГ” поцікавився в начальника Іваничівської дільниці філії “Володимир-Волинський автодор” ДП “Волинський облавтодор” Миколи Шевчука.

“Засипаємо ями глибиною більше 10-ти сантиметрів. Ми їх засипали щебенем, а зверху маємо класти асфальт. У кожній ямі лишаємо 2-3 сантиметри, щоб покрити щебінь асфальтом. По нього ми їдемо аж за Луцьк. Як тільки подзвонять, коли можна брати, відразу будемо заробляти ці ямки”, – повідомив Микола Шевчук.

На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дороги, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі виробляють понад 66% усіх меблів в області
Сьогодні, 11:06
Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення
Сьогодні, 10:42
На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
Сьогодні, 10:39
У «Промені» покажуть матч національної збірної до відбору Чемпіонату Європи-2020*
Сьогодні, 10:27
Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Де у Луцьку ремонтують двори і тротуари Де у Луцьку ремонтують двори і тротуари
20 березень, 17:06
Польща дасть кредит на капремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне Польща дасть кредит на капремонт дороги Устилуг – Луцьк – Рівне
20 березень, 15:16
На ремонт вулиці у Луцьку планують витратити понад 3 мільйони гривень На ремонт вулиці у Луцьку планують витратити понад 3 мільйони гривень
18 березень, 09:59
Коли ремонтуватимуть луцькі дороги, які зійшли разом зі снігом Коли ремонтуватимуть луцькі дороги, які зійшли разом зі снігом
12 березень, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали бус з «перебитими» номерами
Сьогодні, 11:28
 0
Чому на луцькій автомийці – знову купа силовиків. ФОТО
Сьогодні, 11:13
 0
На Рівненщині чоловік до смерті побив дружину
Сьогодні, 11:07
 0
У Луцькому районі виробляють понад 66% усіх меблів в області
Сьогодні, 11:06
 0
Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8