На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
Сьогодні, 10:39
На вулиці 8 Березня в селищі Іваничі вибоїни засипали камінням.
Деякі ями засипані лише наполовину, купи щебеню лежать на проїжджій частині, - пише Буг.
В результаті водії, боячись пошкодити колеса, намагаються об’їжджати гірки з каміння.
Навіть водії великовантажних автомобілів не ризикують наїжджати на ці ділянки дороги.
За якими методами виконується ямковий ремонт, на який скаржаться іваничівці, “БУГ” поцікавився в начальника Іваничівської дільниці філії “Володимир-Волинський автодор” ДП “Волинський облавтодор” Миколи Шевчука.
“Засипаємо ями глибиною більше 10-ти сантиметрів. Ми їх засипали щебенем, а зверху маємо класти асфальт. У кожній ямі лишаємо 2-3 сантиметри, щоб покрити щебінь асфальтом. По нього ми їдемо аж за Луцьк. Як тільки подзвонять, коли можна брати, відразу будемо заробляти ці ямки”, – повідомив Микола Шевчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Деякі ями засипані лише наполовину, купи щебеню лежать на проїжджій частині, - пише Буг.
В результаті водії, боячись пошкодити колеса, намагаються об’їжджати гірки з каміння.
Навіть водії великовантажних автомобілів не ризикують наїжджати на ці ділянки дороги.
За якими методами виконується ямковий ремонт, на який скаржаться іваничівці, “БУГ” поцікавився в начальника Іваничівської дільниці філії “Володимир-Волинський автодор” ДП “Волинський облавтодор” Миколи Шевчука.
“Засипаємо ями глибиною більше 10-ти сантиметрів. Ми їх засипали щебенем, а зверху маємо класти асфальт. У кожній ямі лишаємо 2-3 сантиметри, щоб покрити щебінь асфальтом. По нього ми їдемо аж за Луцьк. Як тільки подзвонять, коли можна брати, відразу будемо заробляти ці ямки”, – повідомив Микола Шевчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі виробляють понад 66% усіх меблів в області
Сьогодні, 11:06
Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення
Сьогодні, 10:42
На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
Сьогодні, 10:39
Зрізані дерева, нові зупинки та освітлення: що зробили у громаді на Волині за 2 місяці. ФОТО
Сьогодні, 10:18