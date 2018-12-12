Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення





Припинили водопостачання та опалення вранці, 20 березня, - пишуть



Як повідомили у «Луцьктеплі», ведуться ремонтні роботи на котельні, що на проспекті Відродження. Гарячої води та опалення немає у жителів проспекту Відродження від першого номера будинку і до початку вулиці Сагайдачного.



Коли відновлять постачання гарячої води та опалення у «Луцьктеплі» не повідомили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку частина мешканців залишилась без гарячої води та опалення.Припинили водопостачання та опалення вранці, 20 березня, - пишуть Волинські новини Як повідомили у «Луцьктеплі», ведуться ремонтні роботи на котельні, що на проспекті Відродження. Гарячої води та опалення немає у жителів проспекту Відродження від першого номера будинку і до початку вулиці Сагайдачного.Коли відновлять постачання гарячої води та опалення у «Луцьктеплі» не повідомили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію