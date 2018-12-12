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Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення

Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення
У Луцьку частина мешканців залишилась без гарячої води та опалення.

Припинили водопостачання та опалення вранці, 20 березня, - пишуть Волинські новини.

Як повідомили у «Луцьктеплі», ведуться ремонтні роботи на котельні, що на проспекті Відродження. Гарячої води та опалення немає у жителів проспекту Відродження від першого номера будинку і до початку вулиці Сагайдачного.

Коли відновлять постачання гарячої води та опалення у «Луцьктеплі» не повідомили.

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Теги: Луцьк, вода, опалення
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