Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення
Сьогодні, 10:42
У Луцьку частина мешканців залишилась без гарячої води та опалення.
Припинили водопостачання та опалення вранці, 20 березня, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили у «Луцьктеплі», ведуться ремонтні роботи на котельні, що на проспекті Відродження. Гарячої води та опалення немає у жителів проспекту Відродження від першого номера будинку і до початку вулиці Сагайдачного.
Коли відновлять постачання гарячої води та опалення у «Луцьктеплі» не повідомили.
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Припинили водопостачання та опалення вранці, 20 березня, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили у «Луцьктеплі», ведуться ремонтні роботи на котельні, що на проспекті Відродження. Гарячої води та опалення немає у жителів проспекту Відродження від першого номера будинку і до початку вулиці Сагайдачного.
Коли відновлять постачання гарячої води та опалення у «Луцьктеплі» не повідомили.
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