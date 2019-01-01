У Луцькому районі виробляють понад 66% усіх меблів в області
Сьогодні, 11:06
За підсумками 2018 року підприємства Волині наростили обсяги виробництва на 2,2% проти попереднього року та реалізували промислової продукції на 30,9 млрд.грн, або 29,8 тис.грн. в розрахунку на одну особу.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Внесок Волині у загальнодержавному обсязі реалізації промислової продукції складає 1,2%. Проте у складі окремих видів діяльності частка регіону була вагомішою за середньообласний показник.
Зокрема, обсяги виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності склали 6,6% галузевої реалізації в Україні, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 3,0%, на текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів припадало 2,8%.
Промисловий потенціал регіону зосереджувався в основному у містах Луцьку, Нововолинську та Луцькому районі, які забезпечили понад три чверті обласного обороту від промислової діяльності.
Виробникам обласного центру належало 39,7% загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 81,9%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 73,9%, машинобудуванні – 62,4%. Підприємства м.Нововолинська забезпечили 89,4% реалізації добувної промисловості Волині, 69,6% хімічних речовин і хімічної продукції, 64,8% продукції металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання та 38,3% виробів із деревини, паперу та поліграфічної діяльності.
Промисловцям Луцького району належало 66,8% обласного обсягу реалізації у виробництві меблів, іншої продукції, ремонту та монтажу машин і устатковання, 32,8% – харчових продуктів, напоїв та 31,6% – продукції машинобудування.
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Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Внесок Волині у загальнодержавному обсязі реалізації промислової продукції складає 1,2%. Проте у складі окремих видів діяльності частка регіону була вагомішою за середньообласний показник.
Зокрема, обсяги виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності склали 6,6% галузевої реалізації в Україні, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 3,0%, на текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів припадало 2,8%.
Промисловий потенціал регіону зосереджувався в основному у містах Луцьку, Нововолинську та Луцькому районі, які забезпечили понад три чверті обласного обороту від промислової діяльності.
Виробникам обласного центру належало 39,7% загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 81,9%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 73,9%, машинобудуванні – 62,4%. Підприємства м.Нововолинська забезпечили 89,4% реалізації добувної промисловості Волині, 69,6% хімічних речовин і хімічної продукції, 64,8% продукції металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання та 38,3% виробів із деревини, паперу та поліграфічної діяльності.
Промисловцям Луцького району належало 66,8% обласного обсягу реалізації у виробництві меблів, іншої продукції, ремонту та монтажу машин і устатковання, 32,8% – харчових продуктів, напоїв та 31,6% – продукції машинобудування.
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