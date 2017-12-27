На Рівненщині чоловік до смерті побив дружину
Сьогодні, 11:07
На Рівненщині затримали чоловіка, який до смерті побив дружину.
Про смерть дружини вчора, 20 березня, близько 06:30 повідомив своєму сусіду 45-річний чоловік, житель села Більська Воля, а той – до поліції, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські, які прибули на місце події, у помешканні виявили без ознак життя 58-річну місцеву жительку із наявними тілесними ушкодженнями. Господаря у цей час вдома не було. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та розпочали пошуки чоловіка.
Встановлено, що причиною смерті жінки стала тупа закрита черепно-мозкова травма, внутрішньочеревна кровотеча, розрив кишечника.
Через деякий час екіпаж групи реагування на вулиці Грушевського села помітив схожого за описом чоловіка, який був напідпитку.
45-річного уродженця Черкас, жителя Більська Воля, доставили до відділення поліції, де він пояснив слідчим, що напередодні ввечері під час розпивання спиртних напоїв між ним та дружиною виник конфлікт. У цей час жінка зачепилась за поріг і впала, вдарившись головою, а чоловік наніс кілька ударів у живіт жінки. Після інциденту він пішов відпочивати, а вранці виявив дружину без ознак життя.
«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, — повідомив начальник Володимирецького відділення поліції Віталій Березовський. — Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до восьми років.
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Про смерть дружини вчора, 20 березня, близько 06:30 повідомив своєму сусіду 45-річний чоловік, житель села Більська Воля, а той – до поліції, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські, які прибули на місце події, у помешканні виявили без ознак життя 58-річну місцеву жительку із наявними тілесними ушкодженнями. Господаря у цей час вдома не було. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та розпочали пошуки чоловіка.
Встановлено, що причиною смерті жінки стала тупа закрита черепно-мозкова травма, внутрішньочеревна кровотеча, розрив кишечника.
Через деякий час екіпаж групи реагування на вулиці Грушевського села помітив схожого за описом чоловіка, який був напідпитку.
45-річного уродженця Черкас, жителя Більська Воля, доставили до відділення поліції, де він пояснив слідчим, що напередодні ввечері під час розпивання спиртних напоїв між ним та дружиною виник конфлікт. У цей час жінка зачепилась за поріг і впала, вдарившись головою, а чоловік наніс кілька ударів у живіт жінки. Після інциденту він пішов відпочивати, а вранці виявив дружину без ознак життя.
«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, — повідомив начальник Володимирецького відділення поліції Віталій Березовський. — Слідчі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою».
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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