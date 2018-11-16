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У Луцькому геріатричному пансіонаті відремонтують їдальню

У Луцькому геріатричному пансіонаті відремонтують їдальню
Поточний ремонт їдальні в Луцькому геріатричному пансіонаті планують розпочати 21 березня. Заплановано, що він триватиме до 30 квітня цього року.

Про намір здійснити роботи заклад повідомив через систему публічних закупівель Prozorro, - пишуть Волинські новини.

Свої пропозиції подали ТОВ «К'ю Стандарт», ПП «ПРОМБУД-5», ФОП Соловюк Юрій Григорович та ФОП «Генсецький Іван Віталійович». Своєю чергою, провести ремонт за найнижчою ціною – за 90 тисяч гривень – зголосилося ТОВ «К'ю Стандарт».

Роботи включатимуть очищення стін від гіпсових плит на дерев’яному каркасі, штукатурення та шпаклювання стін, шпаклювання відкосів на вікнах, заміну підвіконників, прокладання електрокабеля, встановлення світильників, вимикачів і розеток, монтаж натяжної стелі, поклейку плінтусів, монтаж карнизу, заміну пожежного щитка, вкладання плитки, оздоблення колон, нанесення рідких шпалер і декоративної штукатурки на стіни.

Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом трьох років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.

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Теги: Луцький геріатричний пансіонат, їдальня
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