У Луцькому геріатричному пансіонаті відремонтують їдальню
Сьогодні, 20:50
Поточний ремонт їдальні в Луцькому геріатричному пансіонаті планують розпочати 21 березня. Заплановано, що він триватиме до 30 квітня цього року.
Про намір здійснити роботи заклад повідомив через систему публічних закупівель Prozorro, - пишуть Волинські новини.
Свої пропозиції подали ТОВ «К'ю Стандарт», ПП «ПРОМБУД-5», ФОП Соловюк Юрій Григорович та ФОП «Генсецький Іван Віталійович». Своєю чергою, провести ремонт за найнижчою ціною – за 90 тисяч гривень – зголосилося ТОВ «К'ю Стандарт».
Роботи включатимуть очищення стін від гіпсових плит на дерев’яному каркасі, штукатурення та шпаклювання стін, шпаклювання відкосів на вікнах, заміну підвіконників, прокладання електрокабеля, встановлення світильників, вимикачів і розеток, монтаж натяжної стелі, поклейку плінтусів, монтаж карнизу, заміну пожежного щитка, вкладання плитки, оздоблення колон, нанесення рідких шпалер і декоративної штукатурки на стіни.
Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом трьох років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.
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Про намір здійснити роботи заклад повідомив через систему публічних закупівель Prozorro, - пишуть Волинські новини.
Свої пропозиції подали ТОВ «К'ю Стандарт», ПП «ПРОМБУД-5», ФОП Соловюк Юрій Григорович та ФОП «Генсецький Іван Віталійович». Своєю чергою, провести ремонт за найнижчою ціною – за 90 тисяч гривень – зголосилося ТОВ «К'ю Стандарт».
Роботи включатимуть очищення стін від гіпсових плит на дерев’яному каркасі, штукатурення та шпаклювання стін, шпаклювання відкосів на вікнах, заміну підвіконників, прокладання електрокабеля, встановлення світильників, вимикачів і розеток, монтаж натяжної стелі, поклейку плінтусів, монтаж карнизу, заміну пожежного щитка, вкладання плитки, оздоблення колон, нанесення рідких шпалер і декоративної штукатурки на стіни.
Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом трьох років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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