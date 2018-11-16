У Луцькому геріатричному пансіонаті відремонтують їдальню

Поточний ремонт їдальні в Луцькому геріатричному пансіонаті планують розпочати 21 березня. Заплановано, що він триватиме до 30 квітня цього року.Про намір здійснити роботи заклад повідомив через систему публічних закупівель Prozorro, - пишуть Волинські новини.Свої пропозиції подали ТОВ «К'ю Стандарт», ПП «ПРОМБУД-5», ФОП Соловюк Юрій Григорович та ФОП «Генсецький Іван Віталійович». Своєю чергою, провести ремонт за найнижчою ціною – за 90 тисяч гривень – зголосилося ТОВ «К'ю Стандарт».Роботи включатимуть очищення стін від гіпсових плит на дерев’яному каркасі, штукатурення та шпаклювання стін, шпаклювання відкосів на вікнах, заміну підвіконників, прокладання електрокабеля, встановлення світильників, вимикачів і розеток, монтаж натяжної стелі, поклейку плінтусів, монтаж карнизу, заміну пожежного щитка, вкладання плитки, оздоблення колон, нанесення рідких шпалер і декоративної штукатурки на стіни.Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт протягом трьох років із моменту здачі об’єкта в експлуатацію.