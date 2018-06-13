вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали бус з «перебитими» номерами

На Волині затримали бус з «перебитими» номерами
У Ковелі поліція вилучила автомобіль із ознаками підробки номера кузова.

20 березня в Ковелі експерт сервісного центру МВС під час огляду автомобіля «Volkswagen LT» виявив ознаки підробки номеру кузова транспортного засобу, - про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Поліція вилучила сумнівний автомобіль. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час перереєстрації автомобіля «Volkswagen LT», який належить 31-річному жителю селища Люблинець, експерт сервісного центру МВС виявив ознаки підробки маркувального позначення кузова авто.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції. Транспортний засіб вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження ч. 1 ст. 290 Кримінального кодексу України. Мова йде про знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Досудове розслідування триває.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підробка, кримінал, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місце затишку: у «Західному Олімпі» під Луцьком пропонують купити просторі квартири з ремонтом та меблями. ФОТО*
Сьогодні, 11:40
В Україні через смерть пацієнта заборонили антибіотик
Сьогодні, 11:33
На Волині затримали бус з «перебитими» номерами
Сьогодні, 11:28
Чому на луцькій автомийці – знову купа силовиків. ФОТО
Сьогодні, 11:13
На Рівненщині чоловік до смерті побив дружину
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
У Ковелі купили іномарку за майже 3 тисячі фальшивих баксів У Ковелі купили іномарку за майже 3 тисячі фальшивих баксів
13 червень, 2018, 16:39
На Волині квартирний злодій «обчистив» хату старенької пенсіонерки На Волині квартирний злодій «обчистив» хату старенької пенсіонерки
20 березень, 11:32
У Ковелі за рік – 6 убивств У Ковелі за рік – 6 убивств
02 березень, 13:30
У Луцьку зловили іноземця з фіктивними документами У Луцьку зловили іноземця з фіктивними документами
15 лютий, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
Сьогодні, 12:51
 0
Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат
Сьогодні, 12:28
 0
На Шопена у Луцьку зрубали здорові дерева: мешканці викликали на «допит» комунальників
Сьогодні, 12:16
 0
Волинські посадовці долучились до флешмобу у підтримку «сонячних» дітей. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Жертви шарлатанів на Волині виносять з дому останні гроші, аби «позбутися порчі»
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8