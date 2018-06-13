На Волині затримали бус з «перебитими» номерами





20 березня в Ковелі експерт сервісного центру МВС під час огляду автомобіля «Volkswagen LT» виявив ознаки підробки номеру кузова транспортного засобу, - про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Поліція вилучила сумнівний автомобіль. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Під час перереєстрації автомобіля «Volkswagen LT», який належить 31-річному жителю селища Люблинець, експерт сервісного центру МВС виявив ознаки підробки маркувального позначення кузова авто.



На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції. Транспортний засіб вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження ч. 1 ст. 290 Кримінального кодексу України. Мова йде про знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.



Досудове розслідування триває.



Фото ілюстративне

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