В Україні через смерть пацієнта заборонили антибіотик
Сьогодні, 11:33
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Цефтріаксон-БХФЗ".
Рішення про заборону відомство прийняло у середу, 20 березня, - пише 24 канал.
Мова йде про антибіотик "Цефтріаксон-БХФЗ", порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах; 1 флакон з порошком в пачці серії 1260119. Виробником ліків є Борщагівський ХФЗ, НВЦ, ПАТ, м.Київ, Україна.
Серію препарату заборонили через летальний випадок при застосуванні серії 1260119 лікарського засобу "Цефтріаксон-БХФЗ", порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах. Інформацію про смерть надав ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України".
Препарат призначають при інфекційно-запальних хворобах:
- інфекції дихальних шляхів, особливо пневмонія, а також інфекції вуха, горла та носа;
- інфекції органів черевної порожнини (перитоніт, інфекції жовчовивідних шляхів і шлунково-кишкового тракту);
- інфекції нирок та сечовивідних шляхів;
- інфекції статевих органів, включаючи гонорею;
- сепсис;
- інфекції кісток, суглобів, м’яких тканин, шкіри, а також ранові інфекції;
- інфекції у хворих з ослабленим імунним захистом;
- менінгіт;
- дисемінований бореліоз Лайма (ІІ та ІІІ стадії);
- періопераційна профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних шляхів, сечовивідних шляхів і під час гінекологічних процедур, але лише у випадках потенційної або відомої контамінації.
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Рішення про заборону відомство прийняло у середу, 20 березня, - пише 24 канал.
Мова йде про антибіотик "Цефтріаксон-БХФЗ", порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах; 1 флакон з порошком в пачці серії 1260119. Виробником ліків є Борщагівський ХФЗ, НВЦ, ПАТ, м.Київ, Україна.
Серію препарату заборонили через летальний випадок при застосуванні серії 1260119 лікарського засобу "Цефтріаксон-БХФЗ", порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах. Інформацію про смерть надав ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України".
Препарат призначають при інфекційно-запальних хворобах:
- інфекції дихальних шляхів, особливо пневмонія, а також інфекції вуха, горла та носа;
- інфекції органів черевної порожнини (перитоніт, інфекції жовчовивідних шляхів і шлунково-кишкового тракту);
- інфекції нирок та сечовивідних шляхів;
- інфекції статевих органів, включаючи гонорею;
- сепсис;
- інфекції кісток, суглобів, м’яких тканин, шкіри, а також ранові інфекції;
- інфекції у хворих з ослабленим імунним захистом;
- менінгіт;
- дисемінований бореліоз Лайма (ІІ та ІІІ стадії);
- періопераційна профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних шляхів, сечовивідних шляхів і під час гінекологічних процедур, але лише у випадках потенційної або відомої контамінації.
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