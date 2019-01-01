В Україні через смерть пацієнта заборонили антибіотик





Рішення про заборону відомство прийняло у середу, 20 березня, - пише



Мова йде про антибіотик "Цефтріаксон-БХФЗ", порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах; 1 флакон з порошком в пачці серії 1260119. Виробником ліків є Борщагівський ХФЗ, НВЦ, ПАТ, м.Київ, Україна.



Серію препарату заборонили через летальний випадок при застосуванні серії 1260119 лікарського засобу "Цефтріаксон-БХФЗ", порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах. Інформацію про смерть надав ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України".



Препарат призначають при інфекційно-запальних хворобах:



- інфекції дихальних шляхів, особливо пневмонія, а також інфекції вуха, горла та носа;

- інфекції органів черевної порожнини (перитоніт, інфекції жовчовивідних шляхів і шлунково-кишкового тракту);

- інфекції нирок та сечовивідних шляхів;

- інфекції статевих органів, включаючи гонорею;

- сепсис;

- інфекції кісток, суглобів, м’яких тканин, шкіри, а також ранові інфекції;

- інфекції у хворих з ослабленим імунним захистом;

- менінгіт;

- дисемінований бореліоз Лайма (ІІ та ІІІ стадії);

- періопераційна профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних шляхів, сечовивідних шляхів і під час гінекологічних процедур, але лише у випадках потенційної або відомої контамінації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Цефтріаксон-БХФЗ".Рішення про заборону відомство прийняло у середу, 20 березня, - пише 24 канал Мова йде про антибіотик "Цефтріаксон-БХФЗ", порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах; 1 флакон з порошком в пачці серії 1260119. Виробником ліків є Борщагівський ХФЗ, НВЦ, ПАТ, м.Київ, Україна.Серію препарату заборонили через летальний випадок при застосуванні серії 1260119 лікарського засобу "Цефтріаксон-БХФЗ", порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах. Інформацію про смерть надав ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України".Препарат призначають при інфекційно-запальних хворобах:- інфекції дихальних шляхів, особливо пневмонія, а також інфекції вуха, горла та носа;- інфекції органів черевної порожнини (перитоніт, інфекції жовчовивідних шляхів і шлунково-кишкового тракту);- інфекції нирок та сечовивідних шляхів;- інфекції статевих органів, включаючи гонорею;- сепсис;- інфекції кісток, суглобів, м’яких тканин, шкіри, а також ранові інфекції;- інфекції у хворих з ослабленим імунним захистом;- менінгіт;- дисемінований бореліоз Лайма (ІІ та ІІІ стадії);- періопераційна профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних шляхів, сечовивідних шляхів і під час гінекологічних процедур, але лише у випадках потенційної або відомої контамінації.

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