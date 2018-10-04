Під колесами авто у Луцьку загинув рідкісний борсук. ФОТО 18+





Про прикрий інцидент



Так, близько 4-ї години ранку на проїжджій частині лучанин Олександр знайшов мертву тварину. Видно було, що борсук загинув від сильного удару об транспортний засіб.



«Фото інциденту мені показав знайомий, проте телефонувати до поліції він не захотів. Тому на «102» зателефонував я. Проте там мені порадили звернутися до районної поліції – мовляв, територія не наша. У «районці» мені повідомили, що це – не їхня компетенція і сказали звернутися до міської поліції», – розповідає небайдужий лучанин.



Тим часом у поліції поки що жодних коментарів щодо ситуації не надали.



Ситуацію прокоментував начальник відділу екології Луцької міської ради Анатолій Гламазда:



«Борсук звичайний – це тварина, що охороняється Червоною книгою України. На жаль, якщо тварина загинула, їй уже нічим не допоможеш. Тепер потрібно, щоб комунальники забрали тушку й передали на утилізацію, аби уникнути можливого поширення інфекції у випадку, якщо тварина чимось хворіла. Є у нас КП «Ласка», яке опікується бездомними тваринами. І, якщо будь-яка тварина потрапляє під колеса авто, то підприємство забирає труп й передає на утилізацію», – зазначив головний еколог міста.



Щодо важелів закону, то він зауважив, що кримінальну відповідальність громадяни України несуть за умисне вбивство червонокнижної тварини:



«Тобто, коли звіра вбили у процесі полювання – а на борсуків й справді полюють заради дорогоцінного жиру, – це потягнуло б за собою кримінальну відповідальність. Але коли борсук загинув під час дорожньо-транспортної пригоди, тобто вискочив на проїжджу частину і втрапив під колеса, тим паче у темну пору доби – це ж не навмисне вбивство. То у такому випадку людина покарання не отримує», – каже Анатолій Гламазда.



Натомість, головний еколог Луцька висловив щире здивування щодо того, яким же чином тваринка опинилася у місцевості поблизу Луцька:



«Борсуки можуть жити в горбистих місцях, хоча, чесно кажучи, я вперше чую, що поблизу Луцька вони водяться. Але, однозначно, середовище їхнього проживання – схили, особливо поруч із річками. Тому, теоретично, берег Стиру – це ідеальне місце для їхнього життя, проте фактично екологи не зустрічали борсуків на цій території», – резюмував посадовець.



До слова, борсук звичайний – це дика тварина, поширена на території України. Може мешкати і на околицях міст. Вид включений у Червону книгу України та ІІІ додаток Бернської конвенції. Вимагає охорони.







Довідково:



З метою збереження в природному стані надзвичайно цінних природних ландшафтів, відповідно до статей 15, 53 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 30 Закону України «Про рослинний світ», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів від 28.04.2009 № 23/12, обласна рада вирішила: затвердити Список регіонального рідкісних, зникаючих видів рослин, грибів і тварин, які потребують охорони у Волинській області . Доручити державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Волинській області забезпечувати перегляд та доповнення Списку не рідше одного разу на 10 років. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Так, згідно із вищезгаданим документом, до ссавців, що мешкають на території Волинської області й потребують охорони, належать: вечірниця руда (Nyctalus noctula); вовчок горішковий (Muscardinus avellanarius); вовчок лісовий (Dryomus nitedula; )вовчок сірий (Glis glis) борсук звичайний (Meles meles); їжак європейський (Erinaceus europaeus)Кажан пізній (Eptesicus serotinus); миша маленька (Micromys minutus) мідиця мала (Sorex minutus); нетопир карлик (Pipistrelus pipistrelus); нориця сибірська (Mycrotus oeconomus); олень благородний (Cervus elaphus).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія, під час якої загинув борсук, трапилась у Луцьку, перед мостом через Стир поблизу села Рованці.Про прикрий інцидент Волинським новинам повідомили очевидці.Так, близько 4-ї години ранку на проїжджій частині лучанинзнайшов мертву тварину. Видно було, що борсук загинув від сильного удару об транспортний засіб.«Фото інциденту мені показав знайомий, проте телефонувати до поліції він не захотів. Тому на «102» зателефонував я. Проте там мені порадили звернутися до районної поліції – мовляв, територія не наша. У «районці» мені повідомили, що це – не їхня компетенція і сказали звернутися до міської поліції», – розповідає небайдужий лучанин.Тим часом у поліції поки що жодних коментарів щодо ситуації не надали.Ситуацію прокоментував начальник відділу екології Луцької міської ради«Борсук звичайний – це тварина, що охороняється Червоною книгою України. На жаль, якщо тварина загинула, їй уже нічим не допоможеш. Тепер потрібно, щоб комунальники забрали тушку й передали на утилізацію, аби уникнути можливого поширення інфекції у випадку, якщо тварина чимось хворіла. Є у нас КП «Ласка», яке опікується бездомними тваринами. І, якщо будь-яка тварина потрапляє під колеса авто, то підприємство забирає труп й передає на утилізацію», – зазначив головний еколог міста.Щодо важелів закону, то він зауважив, що кримінальну відповідальність громадяни України несуть за умисне вбивство червонокнижної тварини:«Тобто, коли звіра вбили у процесі полювання – а на борсуків й справді полюють заради дорогоцінного жиру, – це потягнуло б за собою кримінальну відповідальність. Але коли борсук загинув під час дорожньо-транспортної пригоди, тобто вискочив на проїжджу частину і втрапив під колеса, тим паче у темну пору доби – це ж не навмисне вбивство. То у такому випадку людина покарання не отримує», – каже Анатолій Гламазда.Натомість, головний еколог Луцька висловив щире здивування щодо того, яким же чином тваринка опинилася у місцевості поблизу Луцька:«Борсуки можуть жити в горбистих місцях, хоча, чесно кажучи, я вперше чую, що поблизу Луцька вони водяться. Але, однозначно, середовище їхнього проживання – схили, особливо поруч із річками. Тому, теоретично, берег Стиру – це ідеальне місце для їхнього життя, проте фактично екологи не зустрічали борсуків на цій території», – резюмував посадовець.До слова, борсук звичайний – це дика тварина, поширена на території України. Може мешкати і на околицях міст. Вид включений у Червону книгу України та ІІІ додаток Бернської конвенції. Вимагає охорони.Довідково:З метою збереження в природному стані надзвичайно цінних природних ландшафтів, відповідно до статей 15, 53 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 30 Закону України «Про рослинний світ», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів від 28.04.2009 № 23/12, обласна рада вирішила: затвердити Список регіонального рідкісних, зникаючих видів рослин, грибів і тварин, які потребують охорони у Волинській області . Доручити державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Волинській області забезпечувати перегляд та доповнення Списку не рідше одного разу на 10 років. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Так, згідно із вищезгаданим документом, до ссавців, що мешкають на території Волинської області й потребують охорони, належать: вечірниця руда (Nyctalus noctula); вовчок горішковий (Muscardinus avellanarius); вовчок лісовий (Dryomus nitedula; )вовчок сірий (Glis glis) борсук звичайний (Meles meles); їжак європейський (Erinaceus europaeus)Кажан пізній (Eptesicus serotinus); миша маленька (Micromys minutus) мідиця мала (Sorex minutus); нетопир карлик (Pipistrelus pipistrelus); нориця сибірська (Mycrotus oeconomus); олень благородний (Cervus elaphus).

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