«Ми обоє з Луцька, а познайомились у Києві»: МОNАТІК відверто розповів про свою дружину. ВІДЕО

Дмитро Монатик, який народився і виріс у Луцьку, став гостем нового випуску програми "Слава+".



В ефірі він розповів про свою дружину і поділився історією знайомства, - пише



Співак, танцюрист і зірковий тренер "Голосу країни 9" став гостем програми "Слава+", яка щовівторка виходить на YouTube. Попри те, що Монатік не є любителем афішувати свої стосунки, рідко публікує фото дітей та дружини, він сказав декілька слів про свою супутницю життя та розповів як вони познайомилися.



Дмитро Монатик говорить про Ірину як про найважливішу людину у своєму житті.



"Мені дуже пощастило. З огляду на те, з ким вона починала свої відносини, щирі, абсолютно безкорисливі, і куди ми разом прийшли – це дуже великий шлях. Це набагато більше, ніж любов. Вона йде поряд з повагою, взаєморозумінням. Вона – мій найкращий друг. Я завжди, як і в першу нашу ніч, можу з нею розмовляти годинами про все на світі", – зізнався Діма.



Після цього він додав, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною під час зустрічі зі своєю приятелькою.



"Ми обидвоє з Луцька, ось тільки познайомилися ми в Києві. Я взагалі йшов на зустріч з подругою Кариною – нашої спільною подругою, яка сьогодні хрещена мама нашого первістка. Завдяки їй і відбулося знайомство", – зізнався Монатік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який народився і виріс у Луцьку, став гостем нового випуску програми "Слава+".В ефірі він розповів про свою дружину і поділився історією знайомства, - пише 24 канал Співак, танцюрист і зірковий тренер "Голосу країни 9" став гостем програми "Слава+", яка щовівторка виходить на YouTube. Попри те, що Монатік не є любителем афішувати свої стосунки, рідко публікує фото дітей та дружини, він сказав декілька слів про свою супутницю життя та розповів як вони познайомилися.Дмитро Монатик говорить про Ірину як про найважливішу людину у своєму житті."Мені дуже пощастило. З огляду на те, з ким вона починала свої відносини, щирі, абсолютно безкорисливі, і куди ми разом прийшли – це дуже великий шлях. Це набагато більше, ніж любов. Вона йде поряд з повагою, взаєморозумінням. Вона – мій найкращий друг. Я завжди, як і в першу нашу ніч, можу з нею розмовляти годинами про все на світі", – зізнався Діма.Після цього він додав, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною під час зустрічі зі своєю приятелькою."Ми обидвоє з Луцька, ось тільки познайомилися ми в Києві. Я взагалі йшов на зустріч з подругою Кариною – нашої спільною подругою, яка сьогодні хрещена мама нашого первістка. Завдяки їй і відбулося знайомство", – зізнався Монатік.

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