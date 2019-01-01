У двох селах на Волині горіли дерев’яні будинки
Сьогодні, 12:00
На Волині впродовж доби рятувальники ліквідували декілька пожеж.
Так, 21 березня о 10:46 у селі Любче Ковельського району трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку, - інформує ДСНС України у Волинській області, - інформує У ДСНС України у Волинській області
А в селищі Голоби Ковельського району горіла дерев’яна господарська будівля. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем
невстановленої особи.
Нагадаємо, що на Волині працівники ДСНС під час пожежі сухої трави врятували зайчика.
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Так, 21 березня о 10:46 у селі Любче Ковельського району трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку, - інформує ДСНС України у Волинській області, - інформує У ДСНС України у Волинській області
А в селищі Голоби Ковельського району горіла дерев’яна господарська будівля. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем
невстановленої особи.
Нагадаємо, що на Волині працівники ДСНС під час пожежі сухої трави врятували зайчика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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