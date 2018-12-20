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Жертви шарлатанів на Волині виносять з дому останні гроші, аби «позбутися порчі»

Жертви шарлатанів на Волині виносять з дому останні гроші, аби «позбутися порчі»
Волиняни продовжують втрапляти в тенета шахраїв, які, будучи гарними психологами, виманюють із довірливих жертв чималі суми під приводом надання магічних послуг.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

30-річна мешканка одного з сіл Володимир-Волинського району з листопада 2017 року по березень 2019 року віддала добродійці, яка "знімала" неї "порчу", 360 тис. грн.

72-річна лучанка ж, аби "відвести від сім'ї біду", днями віддала невідомій жінці, яка підійшла до неї на вулиці, 2600 грн., 300 євро, 476 доларів США та 200 польських злотих.

"Правоохоронці вкотре звертаються до волинян із проханням бути уважними та обережними у спілкуванні з незнайомцями й керуватися у своїх вчинках здоровим глуздом, адже лише це унеможливить настання небажаних наслідків необачних вчинків", - йдеться у повідомленні.

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Теги: кримінал, шахрайство, Волинь
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