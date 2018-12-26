Волинські посадовці долучились до флешмобу у підтримку «сонячних» дітей. ФОТО

Волинська ОДА долучилася до сонячного флешмобу «LOTS OF SOCKS» у рамках Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня.Цьогоріч до неї долучилися й волинські посадовці. Сьогодні працівники облдержадміністрації на чолі з головою Олександром Савченком, аби висловити толерантність і підтримку людям з синдромом Дауна, одягли яскраві шкарпетки, як символ додаткової хромосоми, - інформує прес-служба Волинської ОДА.У гості до посадовців завітали й дітки з Волинської обласної громадської організації дітей з синдромом Дауна. Вони пригадали, як разом з Олександром Іллічем пекли піцу й танцювали на Осінньому балу. Окрім того, отримали подарунки від керівника найвищої виконавчої гілки в області.2Ми особливі сім`ї з сонячними яскравими дітьми, на яких звертають багато уваги. За роки незалежності ставлення до таких дітей змінилося кардинально. Сімнадцять років тому, коли народився мій син, я була один на один з усіма проблемами. Сьогодні влада нас чує, ми відчуваємо вашу підтримку. Дякуємо за соціальні ініціативи та за те, що наші прохання не залишаються без уваги" – висловилася представниця громадської організаціїТакож, мама особливої дитина подякувала за яскравий настрій та флешмоб посадовцям. Валентина відзначила, що це чудовий приклад усім волинянам не залишатися байдужими та підтримувати сонячних дітей.Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко теж сьогодні на роботі з парою яскравих носків. За його словами, це чудова нагода себе відчути особливим."Ваші діти, як і всі решта, повинні мати щасливе дитинство! Будуючи 19 інклюзивно-ресурсних центрів ми усім показали, яке ставлення має бути у держави до особливих дітей. Президент Українивідзначив, що рівень відношення до дітей з особливими потребами – є показником громадянськості та європейськості суспільства. Я теж вважаю, що потрібно бути добрішими, уважнішими до інших. Ваших діток ми добре знаємо, знаємо їхні таланти і будемо допомагати й надалі їх розвивати! Мої двері завжди відчинені! – промовив Олександр Савченко.Відтак, особливі дітки запросили усіх на «Сонячну премію», яка відбудеться сьогодні в 14:00 в Палаці учнівської солоді Луцька.