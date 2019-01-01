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Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат

Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат
На Волині чотири громади відреклись від Московського патріархату
та приєднались до Православної церкви України.

Про це інформує прес-служба Волинської єпархії Православної церкви України.

За інформацією канцлера протоієрея Миколи Цапа, змінити юрисдикцію вирішили парафії в селах Вишеньки та Тристень Рожищанського району, Боровичі Маневицького і Великий Курінь Любешівського. На Любешівщині це перша громада, яка возз’єдналася з Православною Церквою України.

Отож, станом на 20 березня після отримання Томосу Волинська єпархія збільшилася на 72 парафії та 13 священиків.


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Теги: ПЦУ, церква
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