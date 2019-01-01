Повідомили, які ще волинські громади залишили Московський патріархат



та приєднались до Православної церкви України.



Про це інформує прес-служба Волинської єпархії Православної церкви України.



За інформацією канцлера протоієрея Миколи Цапа, змінити юрисдикцію вирішили парафії в селах Вишеньки та Тристень Рожищанського району, Боровичі Маневицького і Великий Курінь Любешівського. На Любешівщині це перша громада, яка возз’єдналася з Православною Церквою України.



Отож, станом на 20 березня після отримання Томосу Волинська єпархія збільшилася на 72 парафії та 13 священиків.





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