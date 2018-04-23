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Зловили волинянина, який торгував наркотиками

Зловили волинянина, який торгував наркотиками
У Нововолинську затримали 28-річного місцевого мешканця, який розповсюджував на території міста синтетичний наркотик «бупренорфін».

Поліцейські спіймали чоловіка на місці злочину під час збуту наркотиків, - інформує ГУНП у Волинській області.

Вилучену речовину направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут наркотичних засобів. Нині вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.






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Теги: наркотики, торгівля, Волинь
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