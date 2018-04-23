Зловили волинянина, який торгував наркотиками
Сьогодні, 13:47
У Нововолинську затримали 28-річного місцевого мешканця, який розповсюджував на території міста синтетичний наркотик «бупренорфін».
Поліцейські спіймали чоловіка на місці злочину під час збуту наркотиків, - інформує ГУНП у Волинській області.
Вилучену речовину направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут наркотичних засобів. Нині вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Поліцейські спіймали чоловіка на місці злочину під час збуту наркотиків, - інформує ГУНП у Волинській області.
Вилучену речовину направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут наркотичних засобів. Нині вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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