Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
Сьогодні, 12:51
На волинських полях поруч з дорогою від Верб до Любомля журналісти помітили масові чорні клаптики землі.
Згодом побачили і саму пожежу та зафіксували на камеру дрону горіння трави та її наслідки, - пише Буг.
Нагадаємо, що на Волині працівники ДСНС під час пожежі сухої трави врятували зайчика.
Пропонуємо переглянути фото та відео з висоти пташиного польоту.
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Згодом побачили і саму пожежу та зафіксували на камеру дрону горіння трави та її наслідки, - пише Буг.
Нагадаємо, що на Волині працівники ДСНС під час пожежі сухої трави врятували зайчика.
Пропонуємо переглянути фото та відео з висоти пташиного польоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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