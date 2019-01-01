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Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині

Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
На волинських полях поруч з дорогою від Верб до Любомля журналісти помітили масові чорні клаптики землі.

Згодом побачили і саму пожежу та зафіксували на камеру дрону горіння трави та її наслідки, - пише Буг.

Нагадаємо, що на Волині працівники ДСНС під час пожежі сухої трави врятували зайчика.

Пропонуємо переглянути фото та відео з висоти пташиного польоту.



Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині
Наче апокаліпсис: показали моторошні фото після пожеж на Волині

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Теги: пожежа, фото, Волинь
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