Куди піти на вихідні у Луцьку: 22-24 березня

Надворі - весна. Перше тепло, перші квіти, перші яскраві сонячні промені… Хоча й погода вже ж трохи псує настрій дощиком і вітром, та все ж варто подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд.Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: дискотекаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Ну от і дочекались! Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти - гадаємо, настав час на перезавантаження вашої системи :) Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію.Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі.А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику.Обіцяємо гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та моооре пива!Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 19:00Що обіцяють: Олег Скрипка заспіває у супроводі Національного оркестру народних інструментів (НАОНІ). Найуспішніший в Україні оркестр запропонує власну інтерпретацію хітів фронтмена «ВВ», а також відомих українських народних пісень. Цей своєрідний музичний синтез забезпечить унікальність звучання відомих композицій, додасть їм вишуканого шарму та музичної енергії.Олег Скрипка виконає беззаперечні хіти з народних та авторських українських пісень (приміром «Очі чорнії» та «Щедрик»), які є окрасою світової музичної культури. А відомі композиції «Весна» чи «Країна Мрій» заграють новими відтінками у несподівано розкішному оркестровому аранжуванні. Ці музичні інтерпретації засвідчать давню істину про те, що українська безмежно хітова мелодика є основою для десятків світових хітів.Подія:Тип заходу: кінопоказМісце: приміщення Молодіжного центру ВолиніПочаток: 19:00Що обіцяють: У п’ятницю, 22 березня, о 19:00 розпочнеться кіноперегляд стрічки українського виробництва «Герой мого часу». Захід відбудеться у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5). Сама стрічка розповідає про Жорика – хлопця, який марить підкоренням столиці. Його ваблять дорогі крамниці, модні галереї та «європейські цінності», та наразі Жорик живе серед пивних кіосків, дешевих атракціонів та під’їздів зі сміттям. Він упевнений, що дуже скоро подолає цю невидиму межу між двома світами. Та віднайти «соціальний ліфт» важко, якщо врахувати, що й ліфт у будинку полагодити не просто.Проект «Lutsk night cinema» має на меті пропаганду здорового способу життя. На захід забороняється приносити алкоголь чи приходити у нетверезому стані. На глядачів чекатимуть чай/кава та печиво. Можна брати із собою усе необхідне для комфортного кіноперегляду. Кінопоказ пройде в рамках фестивалю «Нове українське кіно», який існує за підтримки Державного агентства України з питань кіно у співпраці з дистриб’юторською компанією «Arthouse Traffic».Подія:Тип заходу: футбольний матчМісце: стадіон «Авангард»Початок: 17:00Що обіцяють: У п'ятницю, 22 березня, поновлюється чемпіонат України серед команд Першої ліги. 23 березня у Луцьку на стадіоні «Авангард» «Волинь» гратиме поєдинок 19-го туру проти краматорського «Авангарда». Матч розпочнеться о 17:00. Вхід на матч – безкоштовний. На зимову перерву команда Андрія Тлумака пішла з 5-го місця, набравши 30 очок, "Авангард" - шостий з 29 очками.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Добра та наївна, позитивна та по-своєму примітивна, з кумедними прикидами та зачісками музика 80-х років добряче відбилась на людях, які росли в ті часи. Хоча приємно і те, що молодь, яка тільки народжувалась в ті роки, теж доволі непогано зараз "хаває" ту музику. Приходьте пригадувати або знайомитись із класикою 80-х! Тільки вибране!Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Урраа! Вихідний вечір, коли можна побачити добрих друзяк та ще й насміятись досхочу! У Кораблику знову Стендапчик. А це означає, що чудовий настрій гарантовано.Гарна пора для того, щоб сьорбати глінтвейн, позувати фотографу і ржати від смішних жартів наших коміків. А цього разу на сцені у нас потужний склад виступаючих: Олег Лузанов (Хмельницький), Діма Золоєць (Рівне), Макс Лопахтін (Луцьк), Олег Грюндік (Чернівці), Андрій Пілат (Чернівці), Влад Якубов (Хмельницький),Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк). Радимо не пропустити цю подію і тим, хто жодного разу не бував, і тим, хто вже неодноразово забігав на наші вечірки. А після Stand Up паті на вас чекатимуть танцульки від Андрій Тимчук.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Комедія пристрасті в ритмі танго на дві дії.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Кожен з нас не слухаючись батьків потрапляв у скрутні ситуації. Та це давало нам можливість самим переконатися в порадах тата й мами, а ще набути свого власного досвіду. Схожа історія відбулася і з маленьким Горобчиком в історії, яку ми пропонуємо. Але різниця в тому, що цьому Горобчику не було у кого запитати поради і одного дня він зустрівся з Бідою... Написав її для Вас Богдан Стельмах за мотивами казки нашої видатної землячки Лесі Українки, а постановку здійснив режисер Анатолій Мельничук. (Прем’єра відбулася 4 лютого 1996 року.)Подія:Тип заходу: музичний концертМісце: Палац культури (вул. Б. Хмельницького, 1)Початок: 19:00Що обіцяють: Довгоочікуваний концерт Єгора Грушина у Луцьку. Після річної перерви композитор повертається до Луцька, щоб зіграти концерт у супроводі струнних.Єгор Грушин – яскравий український композитор і піаніст у стилі неокласика. Сучасна класика (modern classical music, neoclassical) – легка для сприйняття, насичена різноманітними мелодіями та паттернами. У світі представниками цього стилю є Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds, Nils Frahm, Max Richter, в Україні Єгор Грушин один з небагатьох композиторів, який творить у стилі неокласика. За 7 років творчості Єгор Грушин дав понад 400 концертів, презентував 5 альбомів, одну збірку фортепіанних творів.Фільм:Жанр: танцювальний біт-екшнМісце: «Premier City»Початок: 13:10, 17:45, 20:40Про що фільм?Його сім'я - його мотивація. Головний герой - молодий хлопець Микита - відправляється в столицю для участі в танцювальному турнірі, щоб врятувати свого брата від інвалідності. 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Доля США, а то і всього світу в цих не зовсім мужніх руках і в руках небезпечної і чарівної жінки Адріани.Фільм:Жанр: жахи, трилер, драма, детективМісце: «Premier City»Початок: 15:10, 19:30, 22:10Про що фільм?Самотня дівчина, яка нещодавно переїхала на Манхеттен, випадково зустрічається із загадковою вдовою. Між ними зав'язується дружба, і незвичайна знайома оточує юну подругу увагою і турботою. Але незабаром одна з них зрозуміє, що опинилася в обіймах брехні...Фільм:Жанр: бойовик, трилер, драма, кримінал, детективМісце: «Premier City»Початок: 21:15Про що фільм?Впроваджена в злочинну банду Лос-Анджелеса тендітна Ерін мимоволі закохується в свого напарника. Однак її життя змінюється назавжди, коли ретельно підготовлена спецоперація несподівано йде не за планом. Через кілька років минуле знову наздожене дівчину, але вже сильну і безжальну. 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