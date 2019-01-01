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На Київщині поблизу дороги знайшли обгорілий труп чоловіка

На Київщині поблизу дороги знайшли обгорілий труп чоловіка
У Київській області на узбіччі дороги в Яготинському районі знайшли обгорілий труп чоловіка.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На вигляд покійному понад 30 років, тіло обвуглене, одяг обгорілий, але на ньому виявлено сліди від клейкої стрічки. Поряд з тілом виявили обгорілий мобільний телефон та пляшку з займистою речовиною. Особу та обставини покійного встановлює слідство.

ПроаРозпочали досудове розслідування за ст. 115 КК України – умисне вбивство.

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Теги: труп, дорога, Київщина
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