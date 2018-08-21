На Волині кожен четвертий кліщ інфікований смертельно небезпечною хворобою





Про це розповіла заступник головного лікаря з медичного обслуговування КП «Ківерцівський РЦПМСД Олена Левасюк, - інформує



Кліщі – одні з найменших представників фауни, найчастіше стають причиною виникнення важких інфекційних захворювань у людини. Адже укуси інфікованих кліщів можуть викликати туляремію, хворобу Лайма (лаймбореліоз), кліщовий вірусний енцефаліт. Ці захворювання, на жаль, є реальними для нашого району й характеризуються важким протіканням, частими ускладненнями, високою летальністю та швидким поширенням.



Так, на території Ківерцівського району, впродовж останніх 15-ти років, лаймбореліозом заразилося 37 осіб.



Захворілі піддалися нападам кліщів у лісових масивах біля сіл Словатичі, Сокиричі, Дачне, Домашів, Звірів, Холоневичі, Дерно, Веснянка, Мощаниця, Чемерин, Грем’яче, Тростянець, Жабка, Кульчин, у Ківерцівських та Цуманських лісах, на територіях сіл Кадище, Прилуцьке, Гор’янівка, Журавичі, а також на території санаторію матері та дитини «Пролісок» с. Грем’яче, урочища «Лопатень» та на прибережній зоні біля озера у с. Озерце. На жаль, цей перелік кожного року поповнюється, люди заражаються як на ензоотичних з хвороби Лайма територіях, так і на нових територіях, раніше вільних від цього захворювання.



Ризик бути вкушеним заразним кліщем дуже високий, так як на Волині кожен четвертий кліщ є інфікований бореліями.



Хвороба Лайма уражає суглоби, нервову систему, серце, шкіру. Симптомом, що відрізняє дане захворювання від інших інфекційних хвороб, є утворення на місці укусу кліща, найчастіше на 12-14-ий день після укусу, червоної плями – мігруючої еритеми, яка постійно збільшується в розмірах і може сягати 2-5см в діаметрі. Хоча бувають і без-еритемні форми захворювання. Тоді насторожувати повинні болі в суглобах, м’язах, затверділість м’язів шиї, ломота всього тіла, млявість, збільшення лімфатичних вузлів, підвищення температури тіла , що виникають після укусу кліща або перебування на природі.



Ще більшу небезпеку несуть кліщі, інфіковані збудником кліщового вірусного енцефаліту. Якщо раніше у нашому районі це захворювання зустрічалося з частотою: 1 випадок у 10 років, то сьогодні доводиться говорити про реєстрацію кліщового вірусного енцефаліту що два роки. Попередні три роки захворілі інфікувалися енцефалітом від укусів кліщів на лісових територіях біля сіл Городище, Звірів, а також у с. Хром’яків.



Важке протікання кліщового вірусного енцефаліту супроводжується підйомом температури тіла до 39-400С, сильним головним болем, почервонінням обличчя, склер, зіву, м’якого піднебіння, сонливістю, ознаками менінгіту. Можуть розвиватися паралічі м’язів шиї та верхніх кінцівок, з’являтися незв’язне мовлення, утруднене ковтання. Смертність від цього захворювання сягає 30-ти відсотків.



Щодо такого захворювання як туляремія , то з 1967-го року воно в районі не реєструється. Це завдяки імунізації, яка проводилася населенню, проживаючому на ензоотичних територіях. Таких територій у районі – шість – це села Муравище, Гайове, Личани, Домашів, Сильне, Холоневичі. Проте уже більше 10-ти років щеплення проти туляремії підлягаючому населенню не проводяться, тому не безпідставно думати , що це забуте захворювання може нагадати про себе.



Слід пам’ятати, що кліщ присмоктується не відразу , він досить довго лазить по людині, причому, тільки знизу доверху. Тому, якщо ви вдягнені належним чином (сорочка із щільно прилягаючими манжетами, заправлена у штани; штани заправлені в шкарпетки, туго пов’язана косинка), то до шкіри кліщ не добереться.



Присмоктується кліщ лише в певних місцях – шукає тонку ніжну шкіру (за вухом, під грудьми, на шиї, в пахових ділянках, в області пупка, під лопатками, по ходу хребта). Коли прийдете додому з лісу, пасовища тощо, уважно огляньте не тільки себе і своїх рідних, але й одяг, квіти, ягоди, гриби, що ви принесли , кота або собаку, що вас супроводжували.



Для відлякування комах та членистоногих можна застосовувати репеленти.



Якщо ж все-таки присмоктування кліща уникнути не вдалося, не забувайте, що видалити його найкраще може фахівець – лікар-хірург. Крім того, видалений спеціалістом кліщ може бути направлений для дослідження у лабораторію особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», що в разі позитивного результату дослідження може забезпечити людині проведення своєчасного та кваліфікованого лікування, адже і хвороба Лайма, і кліщовий енцефаліт на ранніх стадіях розвитку добре піддаються лікуванню антибіотиками.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З приходом весни волинян попереджають про небезпеку кліщів.Про це розповіла заступник головного лікаря з медичного обслуговування КП «Ківерцівський РЦПМСД Олена Левасюк, - інформує Ківерцівський інформаційний портал Кліщі – одні з найменших представників фауни, найчастіше стають причиною виникнення важких інфекційних захворювань у людини. Адже укуси інфікованих кліщів можуть викликати туляремію, хворобу Лайма (лаймбореліоз), кліщовий вірусний енцефаліт. Ці захворювання, на жаль, є реальними для нашого району й характеризуються важким протіканням, частими ускладненнями, високою летальністю та швидким поширенням.Так, на території Ківерцівського району, впродовж останніх 15-ти років, лаймбореліозом заразилося 37 осіб.Захворілі піддалися нападам кліщів у лісових масивах біля сіл Словатичі, Сокиричі, Дачне, Домашів, Звірів, Холоневичі, Дерно, Веснянка, Мощаниця, Чемерин, Грем’яче, Тростянець, Жабка, Кульчин, у Ківерцівських та Цуманських лісах, на територіях сіл Кадище, Прилуцьке, Гор’янівка, Журавичі, а також на території санаторію матері та дитини «Пролісок» с. Грем’яче, урочища «Лопатень» та на прибережній зоні біля озера у с. Озерце. На жаль, цей перелік кожного року поповнюється, люди заражаються як на ензоотичних з хвороби Лайма територіях, так і на нових територіях, раніше вільних від цього захворювання.Ризик бути вкушеним заразним кліщем дуже високий, так як на Волині кожен четвертий кліщ є інфікований бореліями.Хвороба Лайма уражає суглоби, нервову систему, серце, шкіру. Симптомом, що відрізняє дане захворювання від інших інфекційних хвороб, є утворення на місці укусу кліща, найчастіше на 12-14-ий день після укусу, червоної плями – мігруючої еритеми, яка постійно збільшується в розмірах і може сягати 2-5см в діаметрі. Хоча бувають і без-еритемні форми захворювання. Тоді насторожувати повинні болі в суглобах, м’язах, затверділість м’язів шиї, ломота всього тіла, млявість, збільшення лімфатичних вузлів, підвищення температури тіла , що виникають після укусу кліща або перебування на природі.Ще більшу небезпеку несуть кліщі, інфіковані збудником кліщового вірусного енцефаліту. Якщо раніше у нашому районі це захворювання зустрічалося з частотою: 1 випадок у 10 років, то сьогодні доводиться говорити про реєстрацію кліщового вірусного енцефаліту що два роки. Попередні три роки захворілі інфікувалися енцефалітом від укусів кліщів на лісових територіях біля сіл Городище, Звірів, а також у с. Хром’яків.Важке протікання кліщового вірусного енцефаліту супроводжується підйомом температури тіла до 39-400С, сильним головним болем, почервонінням обличчя, склер, зіву, м’якого піднебіння, сонливістю, ознаками менінгіту. Можуть розвиватися паралічі м’язів шиї та верхніх кінцівок, з’являтися незв’язне мовлення, утруднене ковтання. Смертність від цього захворювання сягає 30-ти відсотків.Щодо такого захворювання як туляремія , то з 1967-го року воно в районі не реєструється. Це завдяки імунізації, яка проводилася населенню, проживаючому на ензоотичних територіях. Таких територій у районі – шість – це села Муравище, Гайове, Личани, Домашів, Сильне, Холоневичі. Проте уже більше 10-ти років щеплення проти туляремії підлягаючому населенню не проводяться, тому не безпідставно думати , що це забуте захворювання може нагадати про себе.Слід пам’ятати, що кліщ присмоктується не відразу , він досить довго лазить по людині, причому, тільки знизу доверху. Тому, якщо ви вдягнені належним чином (сорочка із щільно прилягаючими манжетами, заправлена у штани; штани заправлені в шкарпетки, туго пов’язана косинка), то до шкіри кліщ не добереться.Присмоктується кліщ лише в певних місцях – шукає тонку ніжну шкіру (за вухом, під грудьми, на шиї, в пахових ділянках, в області пупка, під лопатками, по ходу хребта). Коли прийдете додому з лісу, пасовища тощо, уважно огляньте не тільки себе і своїх рідних, але й одяг, квіти, ягоди, гриби, що ви принесли , кота або собаку, що вас супроводжували.Для відлякування комах та членистоногих можна застосовувати репеленти.Якщо ж все-таки присмоктування кліща уникнути не вдалося, не забувайте, що видалити його найкраще може фахівець – лікар-хірург. Крім того, видалений спеціалістом кліщ може бути направлений для дослідження у лабораторію особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», що в разі позитивного результату дослідження може забезпечити людині проведення своєчасного та кваліфікованого лікування, адже і хвороба Лайма, і кліщовий енцефаліт на ранніх стадіях розвитку добре піддаються лікуванню антибіотиками.

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