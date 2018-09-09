Німець хотів провезти кілограм кокаїну через Волинь. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає



Правоохоронці встановили, що громадянин Німеччини, попередньо домовившись з невстановленою особою, мав намір незаконно ввезти на територію України з країни ЄС кокаїн, який збирався потім продати.



Наркотик знайшли у схованці автомобіля.



Іноземця затримали, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст.305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з пунктів пропуску Волинської області правоохоронці затримали іноземця, який намагався ввезти на територію України кілограм кокаїну.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН Правоохоронці встановили, що громадянин Німеччини, попередньо домовившись з невстановленою особою, мав намір незаконно ввезти на територію України з країни ЄС кокаїн, який збирався потім продати.Наркотик знайшли у схованці автомобіля.Іноземця затримали, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст.305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.

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