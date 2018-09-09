вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Німець хотів провезти кілограм кокаїну через Волинь. ФОТО

Німець хотів провезти кілограм кокаїну через Волинь. ФОТО
В одному з пунктів пропуску Волинської області правоохоронці затримали іноземця, який намагався ввезти на територію України кілограм кокаїну.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що громадянин Німеччини, попередньо домовившись з невстановленою особою, мав намір незаконно ввезти на територію України з країни ЄС кокаїн, який збирався потім продати.

Наркотик знайшли у схованці автомобіля.

Іноземця затримали, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст.305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Німець хотів провезти кілограм кокаїну через Волинь. ФОТО
Німець хотів провезти кілограм кокаїну через Волинь. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, кордон, Україна, Волинь, кокаїн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня
Сьогодні, 14:31
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Сьогодні, 14:20
Німець хотів провезти кілограм кокаїну через Волинь. ФОТО
Сьогодні, 14:18
У селі на Волині загорівся торф’яник, який досі не можуть загасити
Сьогодні, 14:03
Зловили волинянина, який торгував наркотиками
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
Прикордонники пропустили автомобіль з 84 кілограмами героїну Прикордонники пропустили автомобіль з 84 кілограмами героїну
05 березень, 18:08
Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду Затримання великої партії кокаїну на «Ягодині»: подробиці суду
09 вересень, 2018, 12:15
Зловили волинянина, який торгував наркотиками Зловили волинянина, який торгував наркотиками
Сьогодні, 13:47
На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
19 березень, 17:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня
Сьогодні, 14:31
 0
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Сьогодні, 14:20
 0
Німець хотів провезти кілограм кокаїну через Волинь. ФОТО
Сьогодні, 14:18
 0
У селі на Волині загорівся торф’яник, який досі не можуть загасити
Сьогодні, 14:03
 0
Зловили волинянина, який торгував наркотиками
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8