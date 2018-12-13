У Луцьку влаштують фотополювання на місцеві цікавинки
Сьогодні, 18:16
Усіх охочих запрошують взяти участь у фотоквесті #Відкрий_Луцьк.
Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Бажаєш поглянути на Луцьк з іншого ракурсу, наповнити свій профіль весняними фото та ще й отримати за це подаруночки?Тоді мерщій збирай друзів та реєструйся на фотоквест #Відкрий_Луцьк!
Дата: 29 березня о 15:00
Місце старту: Замкова площа
Вимоги до команд: 3-5 осіб з якісною фотокамерою та гарним настроєм.
Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/VbWFZzYt81loUHng2
Реєстрація триває до 28 квітня.
Є запитання? Телефонуй: 0682011209
Відкривай Луцьк разом із Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк!" - повідомили організатори.
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Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Бажаєш поглянути на Луцьк з іншого ракурсу, наповнити свій профіль весняними фото та ще й отримати за це подаруночки?Тоді мерщій збирай друзів та реєструйся на фотоквест #Відкрий_Луцьк!
Дата: 29 березня о 15:00
Місце старту: Замкова площа
Вимоги до команд: 3-5 осіб з якісною фотокамерою та гарним настроєм.
Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/VbWFZzYt81loUHng2
Реєстрація триває до 28 квітня.
Є запитання? Телефонуй: 0682011209
Відкривай Луцьк разом із Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк!" - повідомили організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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