У Луцьку влаштують фотополювання на місцеві цікавинки





Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



"Бажаєш поглянути на Луцьк з іншого ракурсу, наповнити свій профіль весняними фото та ще й отримати за це подаруночки?Тоді мерщій збирай друзів та реєструйся на фотоквест #Відкрий_Луцьк!



Дата: 29 березня о 15:00

Місце старту: Замкова площа

Вимоги до команд: 3-5 осіб з якісною фотокамерою та гарним настроєм.



Реєстрація за посиланням:

Реєстрація триває до 28 квітня.



Є запитання? Телефонуй: 0682011209

Відкривай Луцьк разом із Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк!" - повідомили організатори.

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