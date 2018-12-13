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У Луцьку влаштують фотополювання на місцеві цікавинки

У Луцьку влаштують фотополювання на місцеві цікавинки
Усіх охочих запрошують взяти участь у фотоквесті #Відкрий_Луцьк.

Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

"Бажаєш поглянути на Луцьк з іншого ракурсу, наповнити свій профіль весняними фото та ще й отримати за це подаруночки?Тоді мерщій збирай друзів та реєструйся на фотоквест #Відкрий_Луцьк!

Дата: 29 березня о 15:00
Місце старту: Замкова площа
Вимоги до команд: 3-5 осіб з якісною фотокамерою та гарним настроєм.

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/VbWFZzYt81loUHng2
Реєстрація триває до 28 квітня.

Є запитання? Телефонуй: 0682011209
Відкривай Луцьк разом із Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк!" - повідомили організатори.

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Теги: анонс, молодь, Луцьк
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