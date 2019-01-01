Синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня





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"25 березня переважно без опадів, лише у більшості західних, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ. 26 березня в Україні невеликий дощ, вночі (крім півдня) з мокрим снігом. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу; вдень 6-12° тепла", - повідомили синоптики.



На Київщині 25 березня переважно без опадів; 26 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступний тиждень в Україні почнеться з невеликого дощу.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру."25 березня переважно без опадів, лише у більшості західних, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ. 26 березня в Україні невеликий дощ, вночі (крім півдня) з мокрим снігом. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу; вдень 6-12° тепла", - повідомили синоптики.На Київщині 25 березня переважно без опадів; 26 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.

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