Синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня
Сьогодні, 14:31
Наступний тиждень в Україні почнеться з невеликого дощу.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"25 березня переважно без опадів, лише у більшості західних, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ. 26 березня в Україні невеликий дощ, вночі (крім півдня) з мокрим снігом. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу; вдень 6-12° тепла", - повідомили синоптики.
На Київщині 25 березня переважно без опадів; 26 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"25 березня переважно без опадів, лише у більшості західних, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях невеликий дощ. 26 березня в Україні невеликий дощ, вночі (крім півдня) з мокрим снігом. Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу; вдень 6-12° тепла", - повідомили синоптики.
На Київщині 25 березня переважно без опадів; 26 березня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хлопцям, які займалися спортом в занедбаній хаті на Волині, подарували багатофункціональний тренажер
Сьогодні, 15:10
Луцьких перевізників штрафуватимуть за спізнення маршруток
Сьогодні, 14:51
Синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня
Сьогодні, 14:31
Німець хотів провезти кілограм кокаїну через Волинь. ФОТО
Сьогодні, 14:18