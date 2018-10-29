Флешмоби, майстер-класи і концерт: в Любешеві відбудеться фестиваль талантів
Сьогодні, 18:33
У Любешеві влаштують фестиваль художньої самодіяльності вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
Про це пише Район.Любешів.
Любешівський будинок дитячої та юнацької творчості запрошує всіх охочих на заключний фестиваль художньої самодіяльності вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
Дійство розпочнеться 24 березня в селищному будинку культури о 12:00 – інформують на сайті Любешівської ОТГ.
У програмі фестивалю флешмоби, майстер-класи, виставка кращих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, концерт (початок – 13:00 год).
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Про це пише Район.Любешів.
Любешівський будинок дитячої та юнацької творчості запрошує всіх охочих на заключний фестиваль художньої самодіяльності вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
Дійство розпочнеться 24 березня в селищному будинку культури о 12:00 – інформують на сайті Любешівської ОТГ.
У програмі фестивалю флешмоби, майстер-класи, виставка кращих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, концерт (початок – 13:00 год).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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