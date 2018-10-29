вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Флешмоби, майстер-класи і концерт: в Любешеві відбудеться фестиваль талантів

Флешмоби, майстер-класи і концерт: в Любешеві відбудеться фестиваль талантів
У Любешеві влаштують фестиваль художньої самодіяльності вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Про це пише Район.Любешів.

Любешівський будинок дитячої та юнацької творчості запрошує всіх охочих на заключний фестиваль художньої самодіяльності вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Дійство розпочнеться 24 березня в селищному будинку культури о 12:00 – інформують на сайті Любешівської ОТГ.

У програмі фестивалю флешмоби, майстер-класи, виставка кращих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, концерт (початок – 13:00 год).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, творчість, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 22 березня
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині підняли тарифи на воду
Сьогодні, 18:43
Флешмоби, майстер-класи і концерт: в Любешеві відбудеться фестиваль талантів
Сьогодні, 18:33
У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО
Сьогодні, 18:19
У Луцьку влаштують фотополювання на місцеві цікавинки
Сьогодні, 18:16
Схожі новини
Волинські «Вертуни» виграли головну нагороду на всеукраїнському фестивалі Волинські «Вертуни» виграли головну нагороду на всеукраїнському фестивалі
12 лютий, 11:18
Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО Лучани здобули гран-прі на міжнародному фестивалі. ФОТО
29 жовтень, 2018, 19:43
У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами
20 липень, 2018, 19:32
У Луцьку відбудеться свято для дітей У Луцьку відбудеться свято для дітей
30 травень, 2017, 23:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 22 березня
Сьогодні, 19:00
 0
У місті на Волині підняли тарифи на воду
Сьогодні, 18:43
 0
Флешмоби, майстер-класи і концерт: в Любешеві відбудеться фестиваль талантів
Сьогодні, 18:33
 0
У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО
Сьогодні, 18:19
 0
У Луцьку влаштують фотополювання на місцеві цікавинки
Сьогодні, 18:16
 0
Медіа
відео
1/8