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Хлопцям, які займалися спортом в занедбаній хаті на Волині, подарували багатофункціональний тренажер

Хлопцям, які займалися спортом в занедбаній хаті на Волині, подарували багатофункціональний тренажер
Представники волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» вкотре купили інвентар для занять спортом хлопцям, які облаштували тренажерну залу у столітній хаті.

Про це розповів керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.

За його словами, «Побратими» вчергове завітали до юних спортсменів з села Бірки Любешівського району та цього разу подарували майбутнім чемпіоном і захисникам професійний багатофункціональний тренажер.

«Хлопці дуже вдячні за допомогу та розповіли, що кількість молодих спортсменів у їхньому залі збільшується», - каже Юрій Ганджала.
Зауважимо, що «Побратими» раніше

Зауважимо, що «Побратими України» і раніше купували спортивний інвентар для хлопців, адже були вражені їхнім прагненням вдосконалюватися, незважаючи ні на що.

Нагадаємо, що на тренажерну залу хату хлопці перетворили стару занедбану хату у селі Бірки, що в Любешівському районі. Хлопці розповідали, що не хотіли чекати, доки їм хтось допоможе і зробили знаряддя для спорту власноруч.

Згодом секретар Любешівської селищної ради Володимир Сергійчук повідомив, що у селі вже знайшли приміщення для нового тренажерного залу. Будівля розміщена у центрі села, там засклили вікна, та робили поточний ремонт, аби діти могли займатися у зручніших умовах.



Хлопцям, які займалися спортом в занедбаній хаті на Волині, подарували багатофункціональний тренажер
Хлопцям, які займалися спортом в занедбаній хаті на Волині, подарували багатофункціональний тренажер
Хлопцям, які займалися спортом в занедбаній хаті на Волині, подарували багатофункціональний тренажер
Хлопцям, які займалися спортом в занедбаній хаті на Волині, подарували багатофункціональний тренажер


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Теги: Побратими України, Юрій Ганджала, хата-розвалюха, Волинь, спорт
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