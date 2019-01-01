Хлопцям, які займалися спортом в занедбаній хаті на Волині, подарували багатофункціональний тренажер





Про це розповів керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.



За його словами, «Побратими» вчергове завітали до юних спортсменів з села Бірки Любешівського району та цього разу подарували майбутнім чемпіоном і захисникам професійний багатофункціональний тренажер.



«Хлопці дуже вдячні за допомогу та розповіли, що кількість молодих спортсменів у їхньому залі збільшується», - каже Юрій Ганджала.

Зауважимо, що «Побратими» раніше



Зауважимо, що «Побратими України» і раніше купували спортивний інвентар для хлопців, адже були вражені їхнім прагненням вдосконалюватися, незважаючи ні на що.



Нагадаємо, що на тренажерну залу хату хлопці



Згодом секретар Любешівської селищної ради Володимир Сергійчук повідомив, що у селі вже











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» вкотре купили інвентар для занять спортом хлопцям, які облаштували тренажерну залу у столітній хаті.Про це розповів керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»За його словами, «Побратими» вчергове завітали до юних спортсменів з села Бірки Любешівського району та цього разу подарували майбутнім чемпіоном і захисникам професійний багатофункціональний тренажер.«Хлопці дуже вдячні за допомогу та розповіли, що кількість молодих спортсменів у їхньому залі збільшується», - каже Юрій Ганджала.Зауважимо, що «Побратими» ранішеЗауважимо, що «Побратими України» і, адже були вражені їхнім прагненням вдосконалюватися, незважаючи ні на що.Нагадаємо, що на тренажерну залу хату хлопці перетворили стару занедбану хату у селі Бірки, що в Любешівському районі. Хлопці розповідали, що не хотіли чекати, доки їм хтось допоможе і зробили знаряддя для спорту власноруч.Згодом секретар Любешівської селищної радиповідомив, що у селі вже знайшли приміщення для нового тренажерного залу. Будівля розміщена у центрі села, там засклили вікна, та робили поточний ремонт, аби діти могли займатися у зручніших умовах.

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