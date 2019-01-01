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Розповіли, коли штрафуватимуть «євробляхарів»

Розповіли, коли штрафуватимуть «євробляхарів»
Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися штрафні санкції.

Про це повідомляє прес-служба ДФС Закарпатської області, передає УНН.

"Починаючи з 24 травня 2019 року вступають в дію норми щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту. У власників автомобілів на іноземній реєстрації є можливість при оформленні транспортних засобів скористатися умовами перехідного періоду, який триватиме до 23 травня 2019 року включно", - йдеться у повідомленні.

У ДФС зазначили, що відповідальність водіїв щодо перевищення термінів транзиту авто на іноземній реєстрації передбачена новими нормами митного кодексу, зокрема, статтею 469 (Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем) Митного кодексу України.

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Теги: бляхи, розмитнення
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