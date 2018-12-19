За січень на Волинь перебралося жити понад 70 людей
Сьогодні, 15:20
Розповіли про демографічну ситуацію у Волинській області у січні 2019 року.
Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 1034904 особи, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Упродовж січня чисельність населення зменшилася на 426 осіб.
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 497 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 71 особу.
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Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 1034904 особи, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
Упродовж січня чисельність населення зменшилася на 426 осіб.
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 497 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 71 особу.
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