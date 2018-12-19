За січень на Волинь перебралося жити понад 70 людей





Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 1034904 особи, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.



Упродовж січня чисельність населення зменшилася на 426 осіб.



Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 497 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 71 особу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про демографічну ситуацію у Волинській області у січні 2019 року.Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 1034904 особи, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.Упродовж січня чисельність населення зменшилася на 426 осіб.Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 497 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 71 особу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію