У місті на Волині підняли тарифи на воду





21-го березня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради прийняли відповідний проект рішення, - пише



Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської ради Роман Подлевський зазначив, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть на 5,6 %, з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 5,8 %.



Рішення набирає чинності через 15 днів з дати його офіційного оприлюднення на сайті міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із квітня у Нововолинську будуть діяти нові тарифи на воду.21-го березня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради прийняли відповідний проект рішення, - пише Буг Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської радизазначив, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть на 5,6 %, з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 5,8 %.Рішення набирає чинності через 15 днів з дати його офіційного оприлюднення на сайті міської ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію