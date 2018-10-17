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У місті на Волині підняли тарифи на воду

У місті на Волині підняли тарифи на воду
Із квітня у Нововолинську будуть діяти нові тарифи на воду.

21-го березня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради прийняли відповідний проект рішення, - пише Буг.

Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської ради Роман Подлевський зазначив, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть на 5,6 %, з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 5,8 %.

Рішення набирає чинності через 15 днів з дати його офіційного оприлюднення на сайті міської ради.

У місті на Волині підняли тарифи на воду

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Теги: вода, Нововолинськ
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