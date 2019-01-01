«Жіночка плакала»: волинські бізнесмени допомагають годувати знедолених безкоштовними обідами





Про це у соцмережах написала директор Володимир-Волинського терцентру Галина Борис, передає



«Минулий тиждень гарячі обіди готувалися у кафе “4х4″, власником якого є Васьків Антоніна Володимирівна. Підприємиця відразу ж щиро відгукнулася на пропозицію прийняти участь у благодійному харчуванні. А нас з першого ж дня вразили порції, які за розпорядженням пані Антоніни, наливають у термос. Не відміряють, не відважують, а наливають по самі вінця. То ж ті, хто приходить за обідами, з’їдають свою порцію на місці та ще й наливаємо їм у баночку. Вчора вже втретє забирали обіди із кафе «Троянда», власник Буткевич Євген Костянтинович. І знову ж щоденно на 12 годину готовий повний термос гарячої страви, одного разу навіть не вмістилось. Щиро дякують вам всі, хто харчується. Вчора одна жіночка плакала…», - йдеться у дописі.



Директор терцентру звертається із проханням до небайдужих людей – можна долучитись до того марафону всім бажаючим і принести на обід десяток булочок (зараз харчується 10 осіб) або яблук чи апельсинів, чи печива.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безкоштовні гарячі обіди для малозахищених верств населення добре прижилися у місті у Володимирі-Волинському.Про це у соцмережах написала директор Володимир-Волинського терцентру, передає ВолиньUA «Минулий тиждень гарячі обіди готувалися у кафе “4х4″, власником якого є Васьків Антоніна Володимирівна. Підприємиця відразу ж щиро відгукнулася на пропозицію прийняти участь у благодійному харчуванні. А нас з першого ж дня вразили порції, які за розпорядженням пані Антоніни, наливають у термос. Не відміряють, не відважують, а наливають по самі вінця. То ж ті, хто приходить за обідами, з’їдають свою порцію на місці та ще й наливаємо їм у баночку. Вчора вже втретє забирали обіди із кафе «Троянда», власник Буткевич Євген Костянтинович. І знову ж щоденно на 12 годину готовий повний термос гарячої страви, одного разу навіть не вмістилось. Щиро дякують вам всі, хто харчується. Вчора одна жіночка плакала…», - йдеться у дописі.Директор терцентру звертається із проханням до небайдужих людей – можна долучитись до того марафону всім бажаючим і принести на обід десяток булочок (зараз харчується 10 осіб) або яблук чи апельсинів, чи печива.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію