Судитимуть юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині

Станіслава Юхимчука, який у Любитові роз’їхав собаку.



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Розгляд всіх чотирьох справ головуючий суддя Сергій Панасюк призначив на 9 годину 30 хвилин 4 квітня. Станіслав Юхимчук притягується до адміністративної відповідальності за ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



У соціальних мережах дописувачі обурені тим, що у заявах до поліції йшлося не про хуліганство, а про жорстоке поводження Станіслава Юхимчука з твариною. І тут йдеться не про адміністративну відповідальність. Згідно статті 299 Кримінального кодексу України, знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, – караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.



«Приїдемо і спитаємо з прокурора, заяви було дві і обидві за жорстоке поводження з твариною, додамо ще погрози розправи», – пише у Facebook відома на Волині психолог і волонтерка Олена Звєрєва.



Нагадаємо, що Станіслава Юхимчука за останніх півтора року судили тричі: за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, хуліганство та порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд розглядатиме відразу чотири справи відносно мешканця села РокитницяПро це пише Район.Ковель Розгляд всіх чотирьох справ головуючий суддяпризначив на 9 годину 30 хвилин 4 квітня. Станіслав Юхимчук притягується до адміністративної відповідальності за ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення.У соціальних мережах дописувачі обурені тим, що у заявах до поліції йшлося не про хуліганство, а про жорстоке поводження Станіслава Юхимчука з твариною. І тут йдеться не про адміністративну відповідальність. Згідно статті 299 Кримінального кодексу України, знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, – караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.«Приїдемо і спитаємо з прокурора, заяви було дві і обидві за жорстоке поводження з твариною, додамо ще погрози розправи», – пише у Facebook відома на Волині психолог і волонтеркаНагадаємо, що Станіслава Юхимчука за останніх півтора року судили тричі: за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, хуліганство та порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

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