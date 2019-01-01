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Показали, як на Волині лікарі в 6 рук видаляють матку. ФОТО 18+

Показали, як на Волині лікарі в 6 рук видаляють матку. ФОТО 18+
У ковельській лікарні розповіли, як проводять складку операцію, після якої жінок виписують додому уже за кілька днів.

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО.

"Вагінальна гістеректомія з лапароскопічною асистенцією. Так складно не тільки звучить, а й виглядає операція з видалення матки, коли спочатку проводиться лапароскопія, а потім видалення матки вагінальним доступом. Такі операції потребують неабияких навиків, технічного оснащення та мінімум 6 рук. Проте дозволяють жінці опинитись вдома вже через кілька днів після операції, всього з трьома маленькими розрізами на животі та в чудовому стан", - йдеться у повідомлені.

Медики кажуть, таку операцію проводять жінкам із супутніми кистами яєчників, великими вузлами на матці, спайковою хворобою та ін, коли раніше можливий був лише великий розріз на животі, травматизація та довший період реабілітації.

"І такі операції успішно та вже тривалий час виконують у відділенні гінекології Ковельського МТМО", - йдеться у повідомленні.

Показали, як на Волині лікарі в 6 рук видаляють матку. ФОТО 18+
Показали, як на Волині лікарі в 6 рук видаляють матку. ФОТО 18+
Показали, як на Волині лікарі в 6 рук видаляють матку. ФОТО 18+
Показали, як на Волині лікарі в 6 рук видаляють матку. ФОТО 18+



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Теги: медицина, порятунок, медики
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