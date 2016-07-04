На Волині сапери знешкодили 5 авіаційних бомб





Так, 20 березня піротехніки прибули за викликом до сіл Нові Кошари та Велицьк Ковельського району, де місцеві жителі виявили застарілі боєприпаси часів минулих воєн, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Піротехніки обстежили територію і вилучили два артснаряди калібру 76 міліметрів, три реактивних снаряда калібру 82 міліметри, одну ручну гранату та п’ять фугасних авіаційних бомб.



Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів відбулися у спеціально встановленому місці.







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