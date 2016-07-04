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На Волині сапери знешкодили 5 авіаційних бомб

На Волині сапери знешкодили 5 авіаційних бомб
На Волині сапери знешкодили 11 боєприпасів часів минулих воєн.

Так, 20 березня піротехніки прибули за викликом до сіл Нові Кошари та Велицьк Ковельського району, де місцеві жителі виявили застарілі боєприпаси часів минулих воєн, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Піротехніки обстежили територію і вилучили два артснаряди калібру 76 міліметрів, три реактивних снаряда калібру 82 міліметри, одну ручну гранату та п’ять фугасних авіаційних бомб.

Роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів відбулися у спеціально встановленому місці.


На Волині сапери знешкодили 5 авіаційних бомб

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Теги: сапери, боєприпаси, бомби
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