вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Луцька з концертом приїде Єгор Грушин

До Луцька з концертом приїде Єгор Грушин
Концерт одного з найвідоміших неокласиків України Єгора Грушина відбудеться в Луцьку 24 березня, о 19:00, у Палаці культури міста.

"Натхнення й релакс. Піднесення й роздуми. Радість і приємне хвилювання. Пригадайте свої відчуття, коли слухаєте музику Єгора Грушина. 24 березня у Луцьку почуєте нову програму: #Неокласика у супроводі струнних", - розповіли організатори.

Єгор Грушин – яскравий композитор і піаніст. Він – один із небагатьох, хто творить у стилі неокласика в Україні. Серед світових композиторів у цьому стилі відомі Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds, Nils Frahm, Max Richter.

Єгор Грушин народився в Одесі. Почав писати власні твори вже після закінчення музичної школи. Мелодії цього яскравого неокласичного композитора дають слухачам простір для заглиблення в себе, ідеї для внутрішнього зростання і роздумів. Крім авторських мелодій, піаніст створює інструментальні обробки композицій знаменитих рок-колективів, серед них – «Океан Ельзи», Queen, Bon Jovi, Muse і ін.
За 7 років творчості Єгор Грушин дав понад 400 концертів і презентував 5 альбомів. Видав одну збірку фортепіанних творів під шведським лейблом «1631 Recordings». Став автором саундтреків до 6-ти українських фільмів. Його твір Christmas Story всього за 2 дні в інтернеті прослухали понад 50 000 користувачів. Восени 2016 року Єгор Грушин отримав відзнаку за розвиток культури і потрапив у ТОП-100 найвпливовіших людей Львівщини.

Музика Єгора Грушина легка для сприйняття. В ній – різноманітні мелодії та патерни. Переконайтеся в цьому: послухайте твори з останнього альбому наживо. Нові аранжування. Нова програма у супроводі струнних.

Придбайте квитки прямо зараз, щоб вибрати найкращі місця: https://goo.gl/hGpciT.

До Луцька з концертом приїде Єгор Грушин

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: анонс, музика, творчість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 березня
Сьогодні, 20:00
У Раді підтримали петицію про легалізацію марихуани
Сьогодні, 19:47
До Луцька з концертом приїде Єгор Грушин
Сьогодні, 19:31
У «Промені» пропонують яскраво відсвяткувати дитячий день народження*
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 22 березня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Лучан кличуть на безкоштовний концерт ансамблю Національної гвардії України Лучан кличуть на безкоштовний концерт ансамблю Національної гвардії України
18 вересень, 2018, 19:35
Лучан кличуть на сольний концерт Сергія Скулинця Лучан кличуть на сольний концерт Сергія Скулинця
28 лютий, 18:33
У Луцьку з акустикою і віршами виступить гурт «Фіолет» У Луцьку з акустикою і віршами виступить гурт «Фіолет»
19 лютий, 14:12
Лучан кличуть на концерт класичної музики Лучан кличуть на концерт класичної музики
23 січень, 18:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заробітчани – потужне джерело економічної підтримки держави, – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:36
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 березня
Сьогодні, 20:00
 0
У Раді підтримали петицію про легалізацію марихуани
Сьогодні, 19:47
 0
До Луцька з концертом приїде Єгор Грушин
Сьогодні, 19:31
 0
У «Промені» пропонують яскраво відсвяткувати дитячий день народження*
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8