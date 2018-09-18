До Луцька з концертом приїде Єгор Грушин





"Натхнення й релакс. Піднесення й роздуми. Радість і приємне хвилювання. Пригадайте свої відчуття, коли слухаєте музику Єгора Грушина. 24 березня у Луцьку почуєте нову програму: #Неокласика у супроводі струнних", - розповіли організатори.



Єгор Грушин – яскравий композитор і піаніст. Він – один із небагатьох, хто творить у стилі неокласика в Україні. Серед світових композиторів у цьому стилі відомі Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds, Nils Frahm, Max Richter.



Єгор Грушин народився в Одесі. Почав писати власні твори вже після закінчення музичної школи. Мелодії цього яскравого неокласичного композитора дають слухачам простір для заглиблення в себе, ідеї для внутрішнього зростання і роздумів. Крім авторських мелодій, піаніст створює інструментальні обробки композицій знаменитих рок-колективів, серед них – «Океан Ельзи», Queen, Bon Jovi, Muse і ін.

За 7 років творчості Єгор Грушин дав понад 400 концертів і презентував 5 альбомів. Видав одну збірку фортепіанних творів під шведським лейблом «1631 Recordings». Став автором саундтреків до 6-ти українських фільмів. Його твір Christmas Story всього за 2 дні в інтернеті прослухали понад 50 000 користувачів. Восени 2016 року Єгор Грушин отримав відзнаку за розвиток культури і потрапив у ТОП-100 найвпливовіших людей Львівщини.



Музика Єгора Грушина легка для сприйняття. В ній – різноманітні мелодії та патерни. Переконайтеся в цьому: послухайте твори з останнього альбому наживо. Нові аранжування. Нова програма у супроводі струнних.



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