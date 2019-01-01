На Волині на оздоровлення дітей вразливих категорій хочуть виділити майже 3 мільйони





Про це йшлося 21 березня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, - пишуть



Як розповів директор департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації Ігор Никитюк, цього року на оздоровлення та відпочинок дітей з інвалідністю, учасників АТО та інших вразливих категорій на умовах співфінансування з місцевих бюджетів заплановано спрямувати 2,8 млн грн з обласного бюджету.



«Мова йде про оздоровлення дітей на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Залежно від того, скільки хто виділяє, тому й пропонується спрямувати відповідні кошти», – сказав Ігор Никитюк.



Натомість депутат, заступник голови бюджетної комісії Михайло Імберовський запропонував зробити фінансування відпочинку дітей більш справедливим.



Голова комісії Ірина Вахович зауважила, що головним критерієм, яким потрібно керуватися при виділенні коштів на оздоровлення діток, – це кількість дітей, а не розмір співфінансування громади.



У підсумку розгляд питання вирішили відкласти до наступного засідання комісії, аби врахувати всі дані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З обласного бюджетну Волині цьогоріч планують спрямувати на оздоровлення та відпочинок дітей вразливої категорії 2,8 млн грн.Про це йшлося 21 березня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, - пишуть Волинські новини Як розповів директор департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації, цього року на оздоровлення та відпочинок дітей з інвалідністю, учасників АТО та інших вразливих категорій на умовах співфінансування з місцевих бюджетів заплановано спрямувати 2,8 млн грн з обласного бюджету.«Мова йде про оздоровлення дітей на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Залежно від того, скільки хто виділяє, тому й пропонується спрямувати відповідні кошти», – сказав Ігор Никитюк.Натомість депутат, заступник голови бюджетної комісії Михайло Імберовський запропонував зробити фінансування відпочинку дітей більш справедливим.Голова комісії Ірина Вахович зауважила, що головним критерієм, яким потрібно керуватися при виділенні коштів на оздоровлення діток, – це кількість дітей, а не розмір співфінансування громади.У підсумку розгляд питання вирішили відкласти до наступного засідання комісії, аби врахувати всі дані.

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