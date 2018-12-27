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«Завдання номер один – вивести «Волинь» до Прем’єр-ліги», – головний тренер футбольного клубу

«Завдання номер один – вивести «Волинь» до Прем’єр-ліги», – головний тренер футбольного клубу
Головний тренер "хрестоносців" Андрій Тлумак поділився планами на новий сезон.

Про це він розповів в інтерв'ю, яке опублікували на офіційному сайті футбольного клубу "Волинь".

На другому зборі тренер відсвяткував ювілей – 40 років. Так, у розмові Андрій Тлумак поділився найголовнішими здобутками і планами щодо своєї тренерської кар’єри.

"Щось виділити з кар’єри поки що не можна – я працював у юнацьких, молодіжних командах, помічником у головній команді «Карпат», однак це все були другорядні ролі. Тут зараз я працюю як головний тренер, і найголовніше на сьогоднішній день – це вивести луцьку команду до Прем’єр-ліги. Глобальних завдань багато, і у кожного вони свої, тому я не буду озвучувати їх, але завдання номер один на сьогодні – це вивести «Волинь» до Прем’єр-ліги", - вважає тренер.

Андрій каже, що для нього найголовніше - порядність у всіх відношеннях – як людських, так і професійних.

Цікаво, що цього разу в Туреччину на збори їздили також гравці з «Волині» U-19. Андрій Тлумак розповів також, як вони себе проявили.

"Я дуже задоволений молодими футболістами. Звичайно, їм ще трохи ранувато виконувати ті завдання, які перед нами стоять, але в загальному це має бути в їхній кар’єрі хорошим поштовхом, тому що вони подивилися, що вони можуть працювати з такими футболістами, як Сімінін, Кожанов, Цюпа, Волошинович, Западня. Якщо вони зроблять правильні висновки з цих зборів, я думаю, вони можуть вирости у хороших футболістів", - каже він.

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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